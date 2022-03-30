Ayvalık Belediyesi’ne çifte ödül

Yerel yönetim alanında projeleri değerlendiren ve başarılı belediyeler ile başkanlarına verilen İkinci Yüzyıl Derneği Yerel Yönetim ödüllerinin ikincisi, Ankara'da, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da katıldığı gecede açıklandı. Ayvalık Belediyesi gecede iki proje ile ödüle layık görüldü.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, İkinci Yüzyıl Derneği Jüri Komitesi “Seçici Kurul” tarafından Cunda (Alibey) Adası’nda geçtiğimiz yıl hizmete açılan Bekir Coşkun Kütüphanesi ile Ayvalık Üretim ve Pazarlama Kooperatifi projeleriyle iki ödüle birden değer görüldü. Başkan Ergin, ödülünü CHP Eskişehir milletvekili Utku Çakırözer’in elinden aldı.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, “Gecede yerel yönetimlere yönelttiği motive eden konuşması nedeniyle genel başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na ayrıca çok teşekkür ediyorum. Bu ödülü Ayvalık ve Ayvalık halkı adına kabul ettik” dedi.

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