Aeneas Kültür Rotası ödül getirdi

Balıkesir’in Edremit Belediyesi, “İkinci Yüzyıl Yerel Yönetim Konferansı ve İkinci Yüzyıl Yönetim Proje Ödül Töreni"nde Avrupa'da 5 ülkeyi kapsayan Aeneas Kültür Rotası Projesi ile ödüle layık görüldü.

Yerel yönetim alanında projeleri değerlendiren ve başarılı belediyeler ile başkanlarına verilen İkinci Yüzyıl Derneği, Yerel Yönetim ödüllerinin ikincisi, Ankara’da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da katılımı ile sahiplerini buldu.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan ile Özel Kalem Müdürü Tayfun Canlı’nın katıldığı törende Edremit Belediyesi, Türkiye’den başlayan ilk kültür rotası olan ve Avrupa'da 5 ülkeyi kapsayan Uluslararası Aeneas Kültür Rotası projesi ile ödüle layık görüldü.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, ödülü Eskişehir büyükşehir belediye başkanının elinden aldı.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, yerel yönetimlerin temel belediyecilik görevlerinin yanı sıra tarihi ve kültürel değerlere sahip çıkma gibi önemli görevleri olduğunu kaydetti, “Türkiye’den başlayan ilk kültür rotası olma özelliğini taşıyan ve Avrupa’da 5 ülkeyi kapsayan Ulusalarası Aeneas Kültür Rotası projesi ile bizleri ödüle layık gören İkinci Yüzyıl Derneği ve seçici kurul üyelerine teşekkür ediyorum. Ödülü Edremitliler adına kabul ediyorum” dedi.

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