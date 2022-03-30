Balıkesir’e ‘Gastronomiye Değer Katan Belediyeler’ ödülü

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’nin halk oylaması gastronomi derecelendirme sistemiyle gerçekleşen tek ödül töreni ‘Favori Lezzetler Ödülleri’nde “Gastronomiye Değer Katan Belediyeler” kategorisinde ödüle layık görüldü.

İklimi, havası, verimli toprakları ve çok kültürlü yapısının bir araya gelmesiyle zengin bir mutfağa sahip olan Balıkesir’in gastronomi değerleri, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çalışmalarla ortaya çıkarılıyor. Yörenin; peynir, zeytin ve ekmek çeşitlerinin yapılışları ile hikâyelerinin de yer aldığı kitap çalışmalarından, ilçelerine özgü gıda ürünlerine Coğrafi İşaret alınmasına ve Balıkesir Kahvaltısından bir marka oluşturulmasına kadar birçok proje ve çalışmayı hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, bu alanda yaptığı çalışmalarla “Gastronomiye Değer Katan Belediyeler” kategorisinde ödüle layık görüldü. Türkiye’nin halk oylaması gastronomi derecelendirme sistemiyle gerçekleşen tek ödül töreni olan ve gastronomi ile turizm sektörüne yön veren yayınlarıyla dikkat çeken Favori Medya Grubu tarafından İstanbul’da düzenlenen 2. Favori Lezzetler Ödülleri Töreni’nde, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz adına ödülü, Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Doğan aldı. Türkiye’de gastronomi ve turizm sektörünün en saygın organizasyonlarından birinden ödül almaktan gurur duyduklarını belirten Fatih Doğan “Başkanımız Yücel Yılmaz’ın önderliğinde şehrimizi her yönüyle tanıtmaya devam ediyoruz. Balıkesir’in zengin gastronomi değerlerini gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla tüm dünyaya tanıtmaya devam edeceğiz. Başkanımızın selamlarıyla bir sözünü sizlere iletmek istiyorum ‘Hava atmak için Bodrum’a Çeşme’ye gidebilirsiniz ama hava almak için Balıkesir’e bekliyoruz.’ saygılarımı sunarım, çok teşekkürler” diye konuştu.

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