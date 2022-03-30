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"Geleceğe nefes” olacak fidanlar dikilmeye devam ediyor

İHA

Balıkesir'in Havran ilçesinde Mehmet Çalışır Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin Havran Orman İşletme Şefliği organizasyonu ile düzenlediği fidan dikimi Eseler Kırsal Mahallesinin endüstriyel ağaçlandırma sahasında gerçekleştirildi.

"Geleceğe nefes” olacak fidanlar dikilmeye devam ediyor

Balıkesir’in Havran ilçesinde Mehmet Çalışır Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin Havran Orman İşletme Şefliği organizasyonu ile düzenlediği fidan dikimi Eseler Kırsal Mahallesinin endüstriyel ağaçlandırma sahasında gerçekleştirildi.
Eseler Kırsal Mahallesinde öğrencilerin toplanmasının ardından ağaçlandırma sahasına yürüyerek geçildi. Sahada Havran Orman İşletme Şefi Fatih Şahin fidan dikimini tarif ederek ormanlarının önemine vurgu yaptı. Öğrencileri ve katılımcılar eşsiz manzara eşliğinde fidanlarını diktiler.
Etkinliğe Havran İlçe Kaymakamı Enver Özderin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Söbüoğlu, Havran Orman İşletme Şefi Fatih Şahin, okulun idarecileri, öğretmenleri ve öğrencileri katıldı.

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