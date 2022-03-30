Sürat teknesi ile ölümde yeniden keşif kararı



Tufan DALGIÇ/ERDEK (Balıkesir), (DHA)BALIKESİR'de sürat teknesiyle Elvan Fırat Taşdöğen'e (46) çarparak ölümüne neden olduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan Ender Küçük (51), olayın kaza sonucu yaşandığını öne sürdü. Mahkeme olay yerinde yeniden keşif yapılmasına karar verirken, Taşdöğen'in eşi Aydın Taşdöğen tanıkların ifadelerini değiştirdiğini iddia etti.

Olay, 7 Ağustos 2021'de meydana geldi. Ankara'dan ailesiyle tatil için Balıkesir'in Erdek ilçesi, Sahil Mahallesi'ndeki yazlık evlerine gelen Elvan Fırat Taşdöğen, Çuğra sahilinde denize girdi. Bu sırada Ender Küçük, iddiaya göre sürat teknesiyle yanaştığı iskeleden güvenlik çemberine yakın bir şekilde hızla hareket etti. Küçük'ün kullandığı tekne, 50 metre mesafede yüzen Elvan Fırat Taşdöğen'e çarptı.

Kolu parçalanan Taşdöğen, kaldırıldığı Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Evli ve 1 çocuk annesi Elvan Fırat Taşdöğen´in cenazesi, Ankara'da toprağa verildi. Olayın ardından Ender Küçük, gözaltına alındı. Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde müteahhitlik yapan, amatör lig ekiplerinden 1923 Mustafakemalpaşa Spor Kulübü'nün eski başkanı Ender Küçük, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

İTİRAZLA TUTUKLANDI, YENİDEN SERBEST KALDI

Jandarma ekipleri, Ender Küçük'ün kullandığı sürat teknesine el koydu. Savcı ile bilirkişiler de keşif yaparak görgü tanıklarının ifadesine başvurdu. Şikayetçi avukatının itirazı ile Ender Küçük, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Bir süre cezaevinde kalan Küçük, avukatlarının başvurusuyla serbest bırakıldı.

Soruşturmanın sonunda Ender Küçük hakkında 'bilinçli taksirle ölüme neden olmak' suçundan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle Erdek Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Ender Küçük hakim karşısına çıktı. Duruşmada sanık Küçük ile tarafların avukatları ve Taşdöğen'in ailesi salonda hazır bulundu. Duruşmada söz alan sanık Ender Küçük, olayın kaza sonucu meydana geldiğini söyledi. Savunmanın ardından mahkeme, olay yerinde yeniden keşif yapılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

'TANIKLAR İFADELERİNİ DEĞİŞTİRDİ'

Duruşma sonrası gazetecilere açıklama yapan Elvan Fırat Taşdöğen'in eşi Aydın Taşdöğen, tanıkların ifadelerini değiştirdiklerini iddia ederek, "Önceki ifadeler ile bugünküler farklı. Dolayısıyla yönlendirilmiş görünüyorlar. Bu durumda mahkemeyi yanıltabilirler. Mesafelerle ilgili bir problem var. Çarpma anındaki mesafeyle ilgili. Sanık ilk günden beri benimle iletişim kurmayı istediğini söylüyor. Ama bana bugüne kadar bir iletişim çağrısı gelmedi, ne avukatıma ne bana. Bir arkadaşları vasıtasıyla ulaşmak istediklerini söylüyor. Oysa Türkiye'de birçok insan bana başsağlığı mesajı diledi. Fakat bu şahısların hiçbirisi, ne mesaj ne de telefon yoluyla ulaşmadı. Detayını avukatım bilir ama bu gibi girişimler sanığın suçunu hafifletme nedeniymiş. Bu nedenle böyle bir ifade verdiler. İnşallah, adalet yerini bulur. İçimiz biraz olsun soğur. Hiçbir şekilde canımızın geri gelmeyeceğini biliyorum. Ne desem boş" diye konuştu.

Eşini kaybettikten sonra evine giremediğini belirten Taşdöğen, "Annemin evinde kalıyoruz. Kapıyı açıp, eve giremiyoruz. Bizim ocağımızı kapattı. Yalnız giden eşim olmadı, bizi de yaşamdan soğuttu" dedi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir / Erdek Tufan DALGIÇ

2022-03-30 17:36:26



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