Şampiyonluk virajındaki Ayvalıkgücü’ne mangal partisi dopingi

Bölgesel Amatör Lig 8. grupta ligin bitimine son iki hafta kala lider durumdaki Ayvalıkgücü Belediyespor’a, Ayvalık Ziraat Odası Başkanı Hasan Baysal, sürpriz bir mangal partisi düzenledi.

Ayvalıkgücü Belediyespor Kulüp Başkanı Suat Taş’ın yanı sıra kulüp yöneticileri, teknik kadro ve kırmızıbeyazlı takımın futbolcularının katıldığı yemek birlik ve beraberlik coşkusu havasında gerçekleşti.

Etkinliğe ev sahipliği yapan Hasan Baysal, ligin sona ermesine iki hafta kala Ayvalıkgücü Belediyespor’un tüm futbolcularına başarılar dileyerek, “Biz her şeyden önce bir Ayvalıklı olarak her zaman takımımızın yanındayız.” dedi.

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