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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ramazan ayına 'Hoş Geldin' programı

İHA

Ramazan ayına 'Hoş Geldin' programı

Balıkesir Valiliği, Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Balıkesir İl Müftülüğünün işbirliğinde ramazan sevincini halkla paylaşmak üzere Avlu’da “Hoş Geldin Ya Şehri Ramazan” programı düzenledi.
Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği “Hoş Geldin Ya Şehri Ramazan” programı, Arif Nihat Asya’nın Naat’ı ile başlayarak İl Müftülüğü Sefaköy Camii İmamı Fatih Memiş´in okuduğu Kuranı Kerim tilaveti ile devam etti.
Şef Atik Sahil yönetiminde; Balıkesir Birleşmiş Milletler 75. Yıl Gençlik Merkezi Edebiyat Kulübü Şiir Topluluğu gönüllü gençleri İbrahim Tetik “Sürgün”, Vildan Nur Yıldız “Yağmur” ve Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu öğrencisi merkezin en küçük gönüllü gençlerinden Ayşenaz Değirmenci kendi yazdığı şiir ile yarışmada birinci olduğu “Destandır Çanakkale” şiirini okudu.
Program sonunda Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, “Bu akşam müstesna bir akşam oldu. Ramazan ayı öncesinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve İl Müftülüğümüzün birlikte organize ettiği konser etkinliği Hoş Geldin Ya Şehri Ramazan diyerek adeta izleyenleri bizleri, ramazan ayına hazırladı. Bu güzel ziyafet için ben kendilerini tebrik ediyor, teşekkür ediyorum. Gençlik Merkezimizin gönüllü gençleri, İl Müftülüğümüzün değerli din görevlileri, genç müzisyenlerimizin eşlik ettiği, çok kıymetli tecrübeli Atik beyin yönetiminde kaliteli müzik, kaside ve ilahilerle oluşan ve şiirleriyle süslenmiş bu geceye il protokolümüz ile bu güzel akşama şahitlik ettik. Şimdiden Ramazan ayımızın mübarek olmasını, hayırlar yaşatmasını temenni ediyorum” dedi.
Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, “Programımıza teşrif eden Sayın Valimiz başta olmak üzere gelen tüm misafirlerimize teşekkür ediyor, bu güzel Programı icra eden bütün ekibi ve emeği geçenleri kutluyorum. Kurumlarımızla işbirliği içerisinde yeni programlar, projeler geliştirmeye devam edeceğiz. Bu mübarek ayı en güzel şekilde değerlendirme fırsatı vermesi için Rabbimize dua ediyor; tüm İslam alemine birlik ve beraberlik duygularının en üst seviyeye taşındığı, sevgi, saygı, hoşgörü gibi hasletlerimizin pekiştiği bir Ramazan diliyorum” dedi.

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