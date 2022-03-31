Zağnos Paşa Camisi’nin çevresi bütünleşiyor Zağnos Paşa Camisi’nin ikinci etabı son sürat

600 yıllık Zağnos Paşa Camisi’nin çevre düzenlenme çalışmaları ikinci etabıyla devam ediyor. Yeraltı otoparkının yalıtım çalışmalarının tamamlanmasının ardından ikinci etapta birinci etaptaki aynı mermer ile döşenerek bütünlük sağlanacak.

Balıkesir'de 600 yıllık geçmişe dayalı Zağnos Paşa Camisi'nin siluetinin yeniden kazandırılmasına yönelik başlatılan meydan düzenleme çalışmalarının ikinci etabın alt yapı da ekipler aralıksız çalışıyor. AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve Başkanvekili Yasin Sağay, Zağnos Paşa Camisi'nin yanındaki yeraltı otoparkının üst kısmında yürütülen çalışmaları inceledi. Alanın tarihi dokusuna uygun yine Ermişler ailesi tarafından bağışlanan mermerler otoparkın üst kısmına döşenerek cami ile bütünlüğü sağlanacak. Anıtlar Kurulu tarafından onaylanan ve planları belirlenen ikinci etapta, üst kısmı mebranlar ile yalıtımı sağlanacak sonra otopark çalışmaların tamamlanmasının ardından yeniden halkın kullanıma açılacak. Çalışmalar, üst kısımda bitkilendirme, ışıklandırma, kent mobilyası ve mermer uygulamasıyla devam edecek.

Zağnos Paşa Camisi çevre düzenlemelerinin tarihi dokusuna uygun olarak yapılmasının şehre büyük değer kattığını ve kendisinin çalışmaları beğendiğini dile getiren Milletvekili Mustafa Canbey, Balıkesirlilerin hepsinin Zağnos Paşa Camisi etrafında birçok hatırasının olduğuna değinerek yeni yapılan çalışmaların önemini ve değerini bildiklerini söyledi.

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