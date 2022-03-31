Burhaniye’de tıbbı ve aromatik kursiyerlerine Büyükşehir desteği

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, 9 hatta yolcu taşımacılığı yapan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, eğitime de destek verdi. Okul gezilerine otobüs tahsis eden Büyükşehir Belediyesi, BAÇEM’de kursa katılan vatandaşlara da taşıma hizmeti verdi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesine ait otobüs. Çiftçi Eğitim Merkezinde Tıbbı ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Kursuna katılan vatandaşlara da 10 gün boyunca hizmet verdi. . Kursiyerler, Büyükşehir yetkilileri ve şoför Özden Dokuyucu’ya teşekkür etti. Büyükşehir Burhaniye Ulaşım Sorumlusu Hüseyin Arıcı, okul gezilerine ve spor karşılaşmalarına otobüs tahsis ettiklerini anlattı. Hüseyin Arıcı, 9 hatta kırsal mahallelere de hizmet verdiklerini söyledi.

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