Balıkesir’de uyuşturucu operasyonu 5 gözaltı

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Balıkesir’in Edremit ilçesinde jandarmanın yaptığı operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 5 kişi gözaltına alındı

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, Edremit ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen 5 şüphelinin ikametinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda; 305 gram metamfetamin, 5 gram kubar esrar, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet hassas terazi, 2 adet tabanca ve 12 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili 5 şüpheli yakalandı.

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