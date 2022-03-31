Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde jandarma ekipleri bir araçta yaptığı aramada çok miktarda uyuşturucu hap ele geçirdi. Operasyonda 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan istihbari çalışma neticesinde, Altıeylül İlçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 2 şüphelinin aracında yapılan aramada; 5 bin 96 adet sentetik uyuşturucu hap ve suçtan elde edilen gelir olarak 7 bin 45 TL ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

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