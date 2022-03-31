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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Altıeylül Çello konseriyle bahara merhaba dedi

İHA

Altıeylül Çello konseriyle bahara merhaba dedi

Altıeylül Belediyesi’nin ev sahipliğinde Hasan Can Kültür Merkezinde gerçekleştirilen 'Bahara Merhaba' konserinde sahne alan Gazi Üniversitesi Çello Orkestrası, Altıeylül sakinlerine unutamayacakları bir müzik ziyafeti yaşattı.
Altıeylül Belediyesi’nin misafiri olarak Hasan Can Kültür Merkezi’nde sahne alan Gazi Üniversitesi Çello Orkestrası, sanatseverlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Hasan Can Kültür Merkezi’ni tıklım tıklım dolduran sanatseverler karşısında hayranlığını gizleyemeyen Gazi Üniversitesi Çello Orkestrası üyeleri, sanatın siyaset üstü bir kavram olduğunu ve Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı’nın da sanatsever bir belediye başkanı olarak siyaset üstü bir başkan olduğunu dile getirerek şükranlarını sundular.
Altıeylül’de sanat rüzgarları esiyor
Gazi Üniversitesi bünyesinde Müzik Eğitimi Anabilim Dalı’nda eğitimlerine devam eden lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin ana iskeletini oluşturduğu; ülkenin farklı şehirlerindeki üniversitelerde viyolonsel dersi veren öğretim görevlileri ile öğrencilerinin konuk olduğu ve emekli olmuş müzik öğretmenlerinin de katılım sağladığı Türkiye’nin ilk ve tek çello orkestrasının Altıeylül’de düzenlemiş olduğu konsere yoğun bir ilgi göstererek salonu tıklım tıklım dolduran sanatseverler, sanatçıları dakikalarca ayakta alkışladılar. Balıkesir Üniversitesi öğrencilerinin de konuk sanatçı olduğu gecede Gazi Üniversitesi Çello Orkestrası tarafından film müziklerinden dünya klasiklerine, halk türkülerinden birbirinden değerli eserlere kadar birçok ezgi sanatseverlerin huzurunda sergilendi. Altıeylül’ün artık bir sanat şehri olduğunu içtenlikle söyleyebileceğini ifade eden Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı “Altıeylül’de esen sanat rüzgârlarından vatandaşlarımız kadar bizler de keyif alıyoruz. Türkiye’nin ilk ve tek çello orkestrasını Altıeylül’de ağırlamış olmanın ve vatandaşlarımızın hayalini kurduğu sanat kenti olabilmenin gururunu yaşıyoruz. Bizleri kırmayarak davetimize icabet eden Gazi Üniversitesi Çello Orkestrasının kıymetli hocalarına ve öğrencilerine; konuk sanatçı olarak sahne alan güzel sanatlar lisesi ve Balıkesir Üniversitesi öğrencilerine; amatör olarak viyolonsele gönül vermiş küçük yaştaki kardeşlerimize ve bizleri yalnız bırakmayan tüm sanatseverlere teşekkür ediyoruz” dedi.

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