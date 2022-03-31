Balıkesir'in simgesi Çamlık Şehitler Camii'nde ilk kez teravih namazı kılınacak

Şehrin simgesi ve en yüksek konumunda bulunan Çamlık Şehitler Camii'nde ilk kez teravih namazı kılınacak.

Çamlık Tepesi'nde inşasına 2016 yılında başlanan proje, 261 bin 827 metrekare alanı kaplıyor. 124 bin metrekaresi yeşil alandan oluşan çalışmada, 3 bin 75 kişilik cami ve 38 metre yükseklik ile 8 metre genişlikte hilal minare yer alıyor. Ayrıca avlusuysa birlikte yaklaşık 10 bin kişinin aynı anda namaz kılabileceği Çamlık Şehitler Camii'nde Ramazan'a sayılı günler kala hazırlıklar da hızını kesmeden devam ediyor. Türkiye'de Covid19 tedbirleri kapsamında teravihler son iki sene cami ve mescitlerde kılınamadı. Ramazan aylarındaki bu mahzunluk, bu Ramazan ayında yerini sevince bırakacak. Beş vakit namazda olduğu gibi teravih namazı da camilerde cemaatle kılınacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.