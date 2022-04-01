Kütüphane Haftası’nda öğrenciler kitapla buluştu

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Kütüphaneler Haftası çerçevesinde öğrenciler Bandırma İlçe Halk Kütüphanesini ziyaret ederek kitap okudu.

Bandırma’da Kütüphaneler Haftası’nda Hasan Atlı İlkokulu 1/C. sınıf öğrencileri Bandırma ilçe Halk Kütüphanesini ziyaret etti. Sınıf öğretmeni Meltem Kaya Sözen rehberliğinde yapılan ziyarette öğrenciler, okul adına kütüphaneye çiçek takdim etti. Kütüphane görevlisi Serkan Karateke öğrencilerle yakından ilgilenerek kütüphaneler hakkında öğrencilere bilgi verdi. Kütüphaneye ilk defa gelen öğrenciler, kitap okuma alışkanlığının sınavlarda başarıyı artıran en güçlü faktör olduğunu ve okullarında bulunan kütüphanelerinden en iyi şekilde istifade ettiklerini, okudukları her kitabın hayata yapılan önemli yatırımlar olduğunu belirttiler.

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