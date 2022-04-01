Bandırmaspor'un yeni stadyumu için adımlar atıldı Bandırmaspor’un yeni stadı bakanlığa taşındı

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde süper lig yolunda emin adımlarla yürüyen Bandırmaspor’un yetersiz gelen stadyum için gerekli hamleler atılıyor.

Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Royal Hastanesi Bandırmaspor'un taraftar derneği ve bordobeyazlı renklere gönül verenlerin başlattığı "Bandırma Stat İstiyor" imza kampanyası devam ederken Bandırma Ak Parti İlçe Teşkilatı Başkanı Mehmet Doğan, Bandırma hemşerilerin yeni stadyum talebi ve süper lige çıktığında yetersiz geleceği için konuyu bakanlığa taşıdı.

Doğan “Talebimizi ilettik, Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu konuyu araştıracaklarını söylediler. Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı aracılığıyla Cumhurbaşkanımıza da ilettik. Bir üst lige çıktığında güzel bir stada kavuşuruz. Süper Lig yolunda emin adımlarla ilerleyen Bandırmasporumuz İnşallah yeni dönemlerde şehrimize yakışan son teknoloji Stadyumunda Süper Lig maçlarını oynayacak. İlk olarak araştırma ve çalışma içerisindeyiz” dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu ziyaretin ardından Bandırmaspor forması hediye edildi.

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