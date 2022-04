Sındırgı’ya termal turizmde bir ödül daha

Balıkesir’in doğal şehir unvanına sahip Sındırgı ilçesinde termal yatırımların verimli kullanılması, turizm ve gastronomide her geçen gün değerlerin ön plana çıkarılması beraberinde ödülleri de getiriyor.

Halk oylaması ve gastronomi derecelendirme sistemiyle gerçekleşen tek ödül töreni ‘Favori Lezzetler Ödülleri’nde Sındırgı Belediyesi “termal turizm” kategorisinde ödüle layık görüldü.

2004 yılında termal turizm ve tarımla kalkınma olarak belirlenen hedefler doğrultusunda yürütülen çalışmalar ile Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş Balıkesir’in Sındırgı ilçesini parlayan bir yıldız haline getirdi. Her geçen yükselen termal tesisler ile bugün Sındırgı ilçesi bin 200 yatak kapasitesine sahip duruma geldi. İlçe merkezine jeotermal enerjinin ulaştırılması, termal turizm bölgesi ilan edilmesi ile termal tesislerin çoğaltılması, ulaşım, tarım alanında yapılan reform niteliğindeki çalışmalar ilçenin kaderini değiştirdi. İlçenin dışarıya olan Balıkesir Manisa gibi bağlantı yollarının yapılması ile ulaşımın kolaylaşması ilçeye gelen ziyaretçi sayısını arttırdığı gibi, üretilen ürünlerin pazara olan nakliyesini de kolaylaştırdı. Tarımsal alanda ise en büyük yatırım her kırsal mahalleye gölet çalışması ile başlatılarak sulu tarıma geçildi. Bu sayede ürün çeşitliliği arttırılarak ekonomik kazanç da arttı. Sulu tarım sayesinde Sındırgı ürün kalitesinin yüksek olması ile kornişon salatalık üretiminde birinci sıraya yerleşti. Kırsal mahalle yollarındaki sorun yüzde 85 oranında çözüldü.

7 yıldır kullanılan “ucuz ve çevreci“ jeotermal enerji ile ısınan konut sayısı 5 bine ulaştı. Vatandaşların 30 yıllık hayali olan ve 2009 yılında başlayan çalışmalar neticesinde 23 kilometrelik ana boru isale hattıyla ilçeye getirilen kaynağında 98 derece sıcaklığındaki termal su, vatandaşlara büyük kolaylık sağlıyor. İlçe merkezinin ısıtılmasında kullanılan ve ikinci ısı merkezinden çıkan deşarj suyu Kültür ve Turizm Bakanlığı destekleri ile kaynağında 37 derece termal suya sahip Emendere bölgesine ulaştırılarak, sıcak ve soğuk termalin bir arada bulunduğu bir sistemle örnek proje olacak.

“Jeotermal temiz, çevreci ve ucuz ısınmanın yanında istihdama da katkı sunuyor “

Termal kaynakların sadece ısıtma değil, termal tesisler, kurutma tesisi, sera vb. projelerle verimli kullanılması istihdamın artmasını da sağlıyor. Jeotermal enerjinin kullanılması ilçe genelinde yapılan yatırımlar, etkinlikler ve her platformda gerçekleştirilen tanıtım çalışmaları ve “doğal şehir” unvanı ile de birleşince ilçenin emlak değeri de her geçen gün daha da artıyor. Aynı zamanda turizmin de artmasına olanak sunuyor. Düne kadar konaklama imkânı olmayan Sındırgı ilçesinde bugün 1200 yatak kapasitesi ve beş yıldız statüsünde termal tesisler mevcut.

Doğanın sunduğu Jeotermal kaynağın her alanda verimli bir şekilde kullanılarak israf edilmemesi gerektiği düşüncesi ile hareket edilen proje ile ilçe ısıtması, termal tesislerde kullanımın yanı sıra tarım alanında da değerlendirilmesi adına çalışmalar artarak devam ediyor.

“ İda Madra Hisaralan jeoparkı turizme katkı sunacak”

Türkiye’nin tek canlı dikitlerinin bulunduğu bölgeye proje ile ahşap yürüyüş yolları ve müze kurularak bölge turizme kazandırılacak. Bölgede yer alan sıcak su çıkış kaynakları, canlı ve cansız dikitler Balıkesir Üniversitesi öğretim görevlisi Erdal Gümüş ve beraberindeki heyet tarafından numaralandırılarak kayıt altına alındı. Bölgede Balıkesir Büyükşehir belediyesi ve Sındırgı Belediyesi tarafından temizlik çalışmaları gerçekleştiriliyor. Termal tesislere giden sular kapalı sisteme alınarak, çevre kirliliği ve su israfının da önüne geçilmiş olundu.

Bütün bu çevreci ve Termal turizm alanında yapılan çalışmalar ise ikinci kez ödüle layık görüldü. Yeşil Enerji ile kalkınan doğal şehir projesi ile Marmara Belediyeleri birliği Altın Karınca ödülüne layık görülen Sındırgı Belediyesi şimdide Favori Lezzetler Ödüllerinde Termal Turizm projesi ile ikinci ödülünü aldı.

Ödül töreni alanında tanıtılan Balkuru Jeotermalle kurutulan meyve kuruları ise katılımcılardan, gastronomi yazarları ve gurmelerden tam not aldı. Piyasanın en iyisi olarak nitelendirildi.

Sındırgı’daki termal yatırımlar, termal kaynakların her alanda verimli kullanılması da Enerji Bakanlığı tarafından da örnek olarak gösteriliyor.

Ustalık döneminde yaptığı çalışmaların meyvesini toplayan ve her geçen gün aldığı ödüllere bir yenisini daha ekleyen Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, “Balıkesir Türkiye’nin minyatür hali. Dağlarından bal, ovalarından yağ akıyor. Bir tarafı deniz bir tarafı termal. Sındırgı‘da doğal şehir yani leyleklerin bile en rahat yaşadığı bir yer. Jeotermal sadece SPA merkezinde, sıhhatte kullanılmıyor. Artık tarımın yani gastronominin ana ham maddesini uzun süre koruyabilecek ve katma değer üretebilecek istihdam sağlayabilecek, kadına engelliye ve çiftçiye destek verecek projeye dönüştürülüyor. İşte bu çalışmalar ülkeye katma değer üretiyor. Sizin gibi medya grupları da onları alıyor. Avrupa ile dünya ile rekabet eder hale getiriyor. Bizlerde bunun gayreti içerisindeyiz. İşte büyüyeceğiz gelişeceğiz. Bir makarnasını İtalya dünyaya o isimle bu isimle satabiliyorsa bu topraklarda bu köklerde nice makarnalar var nice ürünler var. Balıkesir’de burada en güzel cennettir diyorum ve hepinizi doğal şehir Sındırgı’ ya ve Balıkesir’e bekliyorum. Emeği geçen herkesi kutluyor, teşekkür ediyorum” dedi.

