Bigadiç’te iki ayrı yangın

Balıkesir’in Bigadiç ilçesinde peş peşe çıkan yangınlar korkuttu. Bigadiç’in Abacı Mahallesinde bağ evi yanarken, Işıklar Mahallesi’nde de araç yanarak kullanılmaz hale geldi.

Sabah saatlerinde Bigadiç’in Abacı Mahallesinde bulunan bir bağ evinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Bina sahibi R.U’nun haber vermesiyle olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken bağ evi kullanılmaz hale geldi. Abacı Mahallesindeki ev yangının ardından Işıklar Kırsal Mahallesi’nde de araç yangını gerçekleşti, C.S isimli vatandaşa ait araç bir anda alev aldı. Çevredekilerin anında müdahale ettiği araç yangınında aracın büyük bir kısmı yandı.

Bigadiç’teki her iki yangında da maddi hasar oluşurken can kaybının yaşanmaması tek teselli oldu.

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