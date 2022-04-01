Erdek'te Orman Haftasında fidan dikildi

Erdek Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy, Orman Haftası etkinlikleri için Erdek İlçesi kırsal Karşıyaka Mahallesi’nde organize edilen resim sergisi, gösteri ve fidan dikim programına katıldı.

Karşıyaka Mahallesi’nde düzenlenen programa katılmak üzere mahalleyi ziyaret eden Kaymakam Atasoy, öğrenciler tarafından hazırlanan ‘Orman’ temalı resim sergisini gezdi. Devamında öğrenciler tarafından Dünya Orman Haftası temalı sergilenen oyunları izleyen Kaymakam Atasoy, son olarak öğrencilerle birlikte fidanları toprakla buluşturdu. Karşıyaka programı Çayağzı Mahallesi ile devam etti. Çayağzı Mahallesi İlköğretim Okulu’nu ziyaret eden Kaymakam Atasoy, bir araya geldiği öğrencilere çeşitli hediyeler dağıttı.

Kaymakam Atasoy’un Çayağzı Mahallesi programı, mahalle muhtarı Kadir Uğur ile mahalle sakinlerinden sorunları dinlemekle devam etti. Kaymakam Atasoy’un Karşıyaka ve Çayağzı Mahalleleri ziyaretine; Eşi Özge Atasoy, Karşıyaka Mahallesi Muhtarı Ayşe Ertürk, Orman İşletme Şefi Oygar Topaloğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erbil Camgöz, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Dilek Işıktaş, Erdek Deniz Üs ve Garnizon Komutanı Albay Ertan Engerek, Jandarma Bölük Komutanı Jnd. Yzb. Halil İbrahim İlanku, Sahil Güvenlik Komutanı S.G. Yzb. Bekir Can Kalyoncu eşlik etti.

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