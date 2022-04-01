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Karesi Belediyesi’nden Ramazan’da 24 bin öğün iftar yemeği Karesi Belediyesi iftarlara konuk olacak

İHA

Karesi Belediyesi’nden Ramazan’da 24 bin öğün iftar yemeği Karesi Belediyesi iftarlara konuk olacak

Karesi Belediyesi Ramazan ayında yaşlı, engelli, kimsesi olmayan ihtiyaç sahibi vatandaşların evine özenle hazırlanan sıcak yemekleri iftar saatine kadar ulaştıracak. Belediye Başkanı Dinçer Orkan günde 800, ay boyunca ise toplam 24 bin öğünün 300 haneye dağıtılacağını söyledi.
Karesi Belediyesi, Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerini yine yalnız bırakmıyor. Belediye Başkanı Dinçer Orkan’ın talimatıyla, Ramazan ayının güzelliklerini paylaşmak ve birlik ve beraberliği arttırmak adına yaşlı, engelli, kimsesi olmayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara iftarda sıcak yemek yardımı gerçekleştirilecek. Karesi’de Ramazan ayı boyunca 300 haneye günde 800, ay sonuna kadar ise 24 bin öğün hijyenik ortamda üretilen 4 çeşit yemek ve iftariyelikleri özel paketlerde, 7 araç ve 14 personel tarafından sıcak sıcak ulaştırılacak. Sosyal Belediyecilik anlayışını yıl boyunca sürdüren Karesi Belediyesi ihtiyaç sahibi vatandaşların yüzünü güldürmeye devam edecek.
Başkan Orkan’dan hayırlı ramazanlar mesajı
Karesi Belediyesi’nin yıl boyunca ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olduğunu belirten Belediye Başkanı Dinçer Orkan, tüm vatandaşlara hayırlı Ramazanlar diledi. 2 Nisan’dan itibaren oruçların tutulmaya başlanacağını söyleyen Başkan Orkan, “11 ayın sultanı olan Ramazan ayına çok şükür geldik. Yarından itibaren oruçlarımızı İnşallah tutmaya başlayacağız. Bugün yatsıda da Teravih namazımızı kılacağız. Bizlerde Ramazan Ayı’nda Ramazanı en güzel ve en iyi şekilde geçirmek için programlarımızı yaptık. Bugün de Allah nasip ederse Ramazanın 30 günün de vatandaşlarımızı 800 öğün yemek dağıtacağız. Yaklaşık 300 hane oluyor. Allah nasip ederse Ramazan süresince 24 bin öğün yemek dağıtımını yapacağız. 7 araç ve 14 personelimiz ile bu dağıtımlarımızı yapacağız. Vatandaşlarımızın evlerine yemeklerimizi sıcak ulaştıralım istedik. Her vatandaşımızın evinde iftar olsun istiyoruz. Ramazan ayında kazasız, belasız, problemsiz bir şekilde vatandaşlarımızın Ramazan aylarını geçirmelerini temenni ediyorum” dedi.

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