Balıkesir'de 1000 polisle 'huzur' operasyonu (2)

ARANAN 40 KİŞİ YAKALANDI
Balıkesir'de düzenlenen 'huzur' operasyonunda aranan 40 kişi yakandı, 52 kişi hakkında da adli ve idari işlem yapıldı. Operasyon kapsamında 9 ruhsatsız tabanca, 18 ruhsatsız tüfek, 1 havalı tüfek, 4 kurusıkı tabanca, bu silahlara ait 145 şarjör ve 268 mermi ve fişek ele geçirildi. Ayrıca; 1 çalıntı motosiklet, 427 gram esrar, 425 gram bonzai, 23,59 gram metamfetamin, 63 litre etil alkol, 21 litre sahte rakı, 3 elektronik hassas terazi, 5 parça çalıntı çeşitli elektronik eşya ele geçirildi. (DHA)
Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Merkez Fatih Emrah ERDOĞAN
2022-04-01 15:23:29
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.