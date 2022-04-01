Balıkesir'de 1000 polisle 'huzur' operasyonu (2)

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ARANAN 40 KİŞİ YAKALANDI

Balıkesir'de düzenlenen 'huzur' operasyonunda aranan 40 kişi yakandı, 52 kişi hakkında da adli ve idari işlem yapıldı. Operasyon kapsamında 9 ruhsatsız tabanca, 18 ruhsatsız tüfek, 1 havalı tüfek, 4 kurusıkı tabanca, bu silahlara ait 145 şarjör ve 268 mermi ve fişek ele geçirildi. Ayrıca; 1 çalıntı motosiklet, 427 gram esrar, 425 gram bonzai, 23,59 gram metamfetamin, 63 litre etil alkol, 21 litre sahte rakı, 3 elektronik hassas terazi, 5 parça çalıntı çeşitli elektronik eşya ele geçirildi. (DHA)

Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Merkez Fatih Emrah ERDOĞAN

2022-04-01 15:23:29



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