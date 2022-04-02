Balıkesir’de arıcıların ucuz şeker sevinci

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde arıcılara Tarım, Hayvancılık ve Arıcılık Dayanışma Federasyonu (TAHAP) tarafından bin 80 çuval ucuz şeker dağıtımı yapıldı.

TAHAP, Edremit Körfezindeki arıcılara çuvalı 400 TL'den şeker dağıttı. Ucuz şeker alan yaklaşık 200 arıcı, federasyon yetkililerine teşekkür etti. Ucuz şeker dağıttıklarını anlatan TAHAP Edremit Körfezi sorumlusu Aydın Kunter, "365 lira artı nakliyeden şekeri üyelerimize temin ettik. Şimdi bugün bir tır geldi. Sabaha karşı ikinci bir tır gelecek. Bir tırda 540 çuval şeker var. İkinci tırda da 540 çuval şeker var. Bin 80 çuval şekeri biz arıcılarımıza üçer beşer, onar yirmişer dağıtıyoruz. Arıcımız da bizden aldığı bu şekerle arısını besleyecek. Bütün Balıkesir’e toplamda 5 tır şeker geliyor” dedi.



"Şimdi geliştireme zamanı"

Arıcı Cemile Aksu da "Tabii biz de alacağız şekerimizi, bekledik. Bütün kış boyu şekerlerimizi bekledik. Şimdi de geldi. Çok memnunuz. Başkanın verdiği hizmetten dolayı memnunuz. Başkanımız da çok çabaladı. Şimdi artık geliştirme zamanı. Kadınlarımızın da bu işi yapmalarını istiyorum. Kadın dayanışma, emekçi kadınlar biz birbirimize destek olacağız. Üreten kadınlar olmak istiyoruz” dedi.



"Arıcıların imdadına yetişti"

TAHAP Balıkesir İl Başkanı Akın Beyhanlı ise “Türkiye Tarım Hayvancılık ve Arıcılık Dayanışma Federasyonunun arıcılara besleme şekeri dağıtması tüm hızıyla devam ediyor. Bugün Balıkesir Burhaniye ilçesinde dağıtıyoruz. Şu an besleme şekeri arıcılara büyük bir ihtiyaç. Şeker fiyatlarının günümüzde 800 TL’yi bulmasına rağmen TAHAP olarak arıcılarımıza biz yarı fiyatına yani nakliye dahil 400 TL’ye veriyoruz. Arıcalarımız bu konuda çok mağdurdu. TAHAP yetişti imdatlarına. Federasyonumuz özel firmalarla anlaştı. Bunu yarı fiyatına üreticilerimize verdik” dedi.

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