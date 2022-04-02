Bandırma'da Otizm Farkındalık günü etkinliği

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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Kent Konseyi Engelsiz Meclisi tarafından 'Otizm Farkındalık Günü' etkinliği düzenlendi.

Bandırma'da Otizm Farkındalık Günü ile ilgili çeşitli etkinlikler düzenlendi. Kent Konseyi Engelsiz Meclisi tarafından farkındalık günü düzenlendi. Etkinliğe davet edilen Engelli ve Engelli Aileleri Derneğinin özel çocuklardan oluşan halk oyunları ekipleri gösteri düzenledi. Halk oyunu gösterisi salonda bulunan davetliler tarafından atakta alkışlandı. Dernek Başkanı Hüseyin Uçar, halk oyunu ekibini tek tek kutlaladı. Gösterinin ardından otizmli çocukla babanın arasında geçen diyalogun konu edildiği söyleşi düzenlendi. Yaklaşık 2 saat süren etkinlik solonu dolduran davetliler tarafından beğeni ile izlendi.

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