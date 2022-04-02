Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde jandarma ekipleri, 6 şahsın evlerine uyuşturucu ticareti yaptıkları şüphesi ile operasyon düzenledi.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Bigadiç ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen 6 şüphelinin ikamet adreslerinde arama yaptı. Yapılan aramalarda; 50 gram metamfetamin, 85 adet sentetik uyuşturucu hap, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 6 adet cep telefonu, 16 adet tabanca fişeği ve suçtan elde edilen gelir olarak 2 bin TL ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 6 şüpheli gözaltı alındı.

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