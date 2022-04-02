Altıeylül ramazan ayına merhaba dedi Davulcular Cengiz Topel Caddesi’nde yürüdü

Altıeylül’ün Ramazan Davulcuları Cengiz Topel Caddesi’nde gerçekleştirdikleri yürüyüşün ardından Altıeylül Belediyesi Sultan Abdülhamid Han Gelişim Merkezi’nde Başkan Hasan Avı ile bir araya geldiler.

Ramazan Ayı’nın ve kültürümüzün bir parçası olan Ramazan Davulcuları Altıeylül’de vatandaşları sahura kaldırmak ve kültürü yaşatmaya devam etmek adına hazırlıklarını tamamladı. Altıeylül Belediyesi’sinin pandemi sürecinde destek olduğu Ramazan Davulcuları bu yıl kısıtlamaların azaltılmasından dolayı kültürü yaşatmak ve genç kuşakların anılarında yer edebilmek için tekrar kapımızı çalmaya hazırlanıyor. Altıeylül Belediyesi tarafından düzenlenen yürüyüşe katılan Altıeylül Ramazan Davulcuları Cengiz Topel Caddesi üzerinde gerçekleştirdikleri yürüyüşün sonunda Altıeylül Belediyesi Sultan Abdülhamid Han Gelişim Merkezi’nde Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avı ile buluştular. Altıeylül Ramazan Davulcuları’nı kapıda karşılayan Başkan Avcı, kendilerine baklava ikramında bulunduktan sonra Ramazan Ayı boyunca kullanacakları görevli kimlik kartlarını takdim etti.

Ramazan davulcularını kapıda karşıladı

Altıeylül Belediyesi Sultan Abdülhamid Han Gelişim Merkezi önünde Altıeylül Ramazan Davulcularını muhtarlar ile birlikte karşılayan Başkan Avcı, Ramazan Davulcularına hitaben yaptığı konuşmasında “Rahmet ve mağfiret ayı Ramazanı Şerif’in arifesindeyiz. İkindi vakti itibari ile de Ramazan’a selam vermiş olacağız. Son iki senedir zahmetli bir süreç yaşadık. Bu zahmetli süreci en şiddetli hissedenler de silersiniz. İlk sene sizlere destek veremedik. Fakat geçen sene vatandaşlarımızın bahşişleriyle yaptığınız bu hizmeti için bizler Altıeylül Belediyesi olarak sizlere ufak bir destek verdik. Sizler de bu desteği hiç azımsamadan, hiç küçümsemeden bu milletin evlatlarını sahura kaldırabilmek için gece gündüz demeden var gücünüzle çalıştınız. Sizlere bu konuda ne kadar teşekkür etsek, sizlerle ne kadar gurur duysak azdır. Bunu samimi duygularla ifade etmek istiyorum. Bu sene geçen sene gerçekleştirilen kısıtlamalar kalktı. İnşallah kazasız belasız güzel bir Ramazan Ayı diliyorum. Yine Ramazan Bayramı’nın 1’inci günü 13 merkez mahallemizde belirleyeceğimiz güzergâhlar üzerinde bu etkinliğimizi yapacağız. Daha sonra da Cengiz Topel’de güzel bir etkinlikle finali gerçekleştirmiş olacağız. Milli ve manevi bayramlarımızıgünlerimizi çocuklarımıza ve vatandaşlarımıza daha güzel anlatarak farkındalık oluşturabilmek için bu güzel etkinliği hep birlikte yapacağız. Burada bizleri yalnız bırakmayan muhtarlarımıza da teşekkür ediyorum. Çünkü bizler hep birlikte ilçemize hizmet ediyoruz. Hepinizin Ramazan Ayı mübarek olsun” dedi.

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