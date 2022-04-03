Prof. Dr. Sarı: Yeni bir müsilaj oluşumuyla karşılaşabiliriz

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Prof. Dr. Sarı: Yeni bir müsilaj oluşumuyla karşılaşabiliriz

DHA

Prof. Dr. Sarı: Yeni bir müsilaj oluşumuyla karşılaşabiliriz


Tufan DALGIÇ/ BANDIRMA (Balıkesir), (DHA)BALIKESİR´de bulunan Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı, müsilajın yok olmadığını müsilaj çamuru olarak deniz dibine çöktüğünü belirterek,  "Deniz yüzeyi sıcaklıkları arttığı takdirde azot ve fosfor yeterli miktarda var denizde, kirleticiler var halen, deniz şartlarında bir değişiklik olmadığı için yeni bir müsilaj oluşma ihtimali yüksek, yeni bir müsilaj oluşumuyla karşılaşabiliriz" dedi.
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı, geçen yıl Marmara Denizi´nde görülmeye başlanan müsilajla ilgili son durumu değerlendirdi. Marmara denizindeki müsilajı, dalgıç kıyafetleriyle denize dalıp inceleyen Prof. Dr. Mustafa Sarı, müsilajın yok olmadığını çamur olarak deniz dibine çöktüğünü kaydetti. "Müsilaj, koylarımızı, körfezimizi, kıyılarımızı kapladığı zaman birden uyandık. 'Eyvah müsilaj var' dedik" diyen Prof. Dr. Sarı, şunları söyledi:
"Sonra korktuk telaşlandık yaz boyunca. Temmuz gibi yüzeyde görmemeye başladık. Ağustos ayı gibi de su kolonunda da görmez hale gelince `Oh yaşasın kurtulduk´ dedik Kurtulduk mu? Üzgünüm kurtulmadık. Çünkü müsilaj bir sonuç. Küresel iklim değişikliği sonucu artan deniz yüzeyi sıcaklıkları, Marmara Denizi'ni aşırı kirletmemiz, besin elementi açısından çok yüklenmemiz ve deniz şartlarındaki durağanlık. Yani Marmara Denizi´nin orijinal, kararlı ikili akıntı sistemine bağlı olarak ortaya çıkan bir ekolojik felaket. Dolaysıyla bu 3 nedenden, 3 tetikleyiciden hiçbirisinde bir değişiklik, büyük ölçekli bir değişiklik olmadığı için müsilajdan kurtulduk diyemiyoruz. Nedenler değişmeden sonuçlar değişmez." 
"DENİZDEKİ AZOT, FOSFOR YÜKÜ ÇOK YÜKSEK"
Halen, deniz yüzeyinde bir müsilaja rastlamadıklarını belirten Prof. Dr. Mustafa Sarı, deniz sıcaklığında yaşanacak bir yükselişin müsilaj oluşumunu tetikleyebileceğini belirtti. Marmara Denizi´nde aşırı alg çoğalması olduğuna işaret eden Prof. Dr. Sarı şöyle devam etti:
"Şu anda memnuniyetle söyleye biliriz ki deniz yüzeyinde görmediğimiz müsilaj su kolonunda da geçen yılki kadar yok.  Ama o geçen yılki müsilaj nereye gitti? Eridi, yok mu oldu, deniz sihirbaz mı? Hayır yok olmadı. Büyük bir kısmı müsilaj çamuru olarak deniz dibine çöktü. Deniz dibinde parçalanma devam ediyor. Bir taraftan oksijen tüketiyor bir taraftan da denize parçalanan organik atıklar yüzünden inorganik besin elementlerini vermeye devam ediyor. Dolaysıyla şu anda denizde görüş çok düşük. Ben haftalık dalışlarla sürekli olarak takip ediyorum. Tek başıma da yapmıyorum bunu benim bir ekibim var Marmara Denizi'nin çevresinde gönüllü olarak dalışlar yapıyoruz ve sürekli olarak takip ediyoruz. Bu dalışların hepsinde şu anda ortak görüş şu;  Aşırı alg çoğalması var. Çünkü denizdeki azot, fosfor yükü çok yüksek. Deniz kıyılarında saçlı makrofitler dediğimiz yani bir çeşit yüksek yapılı deniz bitkisi gibi düşünelim bunu, kıyıdan itibaren 10 metreye kadar bunların yoğunluğu çok fazla, görüş çok düşük ama su sıcaklığı geçen yılın aynı dönemine göre 1,5 derece kadar daha aşağıda. Yani geçen yıla göre Marmara Denizi 1,5 derece daha soğuk şu anda. Buna bağlı olarak da henüz çok şükür yoğun bir müsilaj oluşumuyla karşı karşıya değiliz. Ancak deniz yüzeyi sıcaklıkları artığı takdirde azot ve fosfor yeterli miktarda var denizde, kirleticiler var halen, deniz şartlarında bir değişiklik olmadığı için yeni bir müsilaj oluşma ihtimali yüksek, yeni bir müsilaj oluşumuyla karşılaşabiliriz." (DHA)FOTOĞRAF DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Bandırma Tufan DALGIÇ
2022-04-03 10:51:40

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Pompalı tüfekle dehşet saçıp eşi ile oğlunu öldürdü, kendisi ile kızını da yaraladı
YEREL HABERLER Pompalı tüfekle dehşet saçıp eşi ile oğlunu öldürdü, ...
Susurluk'ta dehşete düşüren olay, anne ile oğlu ölü bulundu, baba ile kızı yaralı Ramazanın ilk günü aile faciası: 2 ölü, 2 yaralı
YEREL HABERLER Susurluk'ta dehşete düşüren olay, anne ile oğlu ölü ...
Altıeylül ramazan ayına merhaba dedi Davulcular Cengiz Topel Caddesi’nde yürüdü
YEREL HABERLER Altıeylül ramazan ayına merhaba dedi Davulcular ...
Ramazan ayının ilk günü Bandırma balık hali boş kaldı
YEREL HABERLER Ramazan ayının ilk günü Bandırma balık hali boş kaldı
Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı
YEREL HABERLER Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı
AFAD Gönüllüleri kimlik kartlarını aldı
YEREL HABERLER AFAD Gönüllüleri kimlik kartlarını aldı
Bandırmalılar Fırıntaşa akın etti
YEREL HABERLER Bandırmalılar Fırıntaşa akın etti
Jandarmadan 18 şahsa huzur operasyonu
YEREL HABERLER Jandarmadan 18 şahsa huzur operasyonu
Bandırma'da Otizm Farkındalık günü etkinliği
YEREL HABERLER Bandırma'da Otizm Farkındalık günü etkinliği
Balıkesir’de arıcıların ucuz şeker sevinci
YEREL HABERLER Balıkesir’de arıcıların ucuz şeker sevinci
Ölen eşinin engelliler için projesini onun yerine muhtar olup, gerçekleştirdi
YEREL HABERLER Ölen eşinin engelliler için projesini onun yerine ...
Balıkesir’de gece boyunca çıkan 3 orman yangını söndürüldü
YEREL HABERLER Balıkesir’de gece boyunca çıkan 3 orman yangını ...
Balıkesir’de orman yangını zamanında müdahale ile kısa sürede söndürüldü
YEREL HABERLER Balıkesir’de orman yangını zamanında müdahale ile ...
Burhaniye’de Ramazan hazırlığı
YEREL HABERLER Burhaniye’de Ramazan hazırlığı
Balıkesir’de fuhuşla mücadele operasyonu
YEREL HABERLER Balıkesir’de fuhuşla mücadele operasyonu
Ata tohumları Burhaniye’de üretilecek
YEREL HABERLER Ata tohumları Burhaniye’de üretilecek
Üniversiteler Boks Unilig Türkiye Şampiyonası sona erdi
YEREL HABERLER Üniversiteler Boks Unilig Türkiye Şampiyonası sona ...
Altıeylül’de bilgi finali heyecanı
YEREL HABERLER Altıeylül’de bilgi finali heyecanı
Bigadiç Belediyesinde en düşük işçi maaşı 6 bin 223 lira oldu
YEREL HABERLER Bigadiç Belediyesinde en düşük işçi maaşı 6 bin 223 ...
Bigadiç'te otizmli çocuklardan resim sergisi
YEREL HABERLER Bigadiç'te otizmli çocuklardan resim sergisi
Kaymakam Çelik ve Başkan Barçın ok attı
YEREL HABERLER Kaymakam Çelik ve Başkan Barçın ok attı
Otizim farkındalığı için maç yaptılar
YEREL HABERLER Otizim farkındalığı için maç yaptılar
İstanbul'daki sahtecilik ve ihaleye fesat operasyonunda Balıkesir'de 1 gözaltı
YEREL HABERLER İstanbul'daki sahtecilik ve ihaleye fesat ...
Balıkesir'de 1000 polisle 'huzur' operasyonu (2)
YEREL HABERLER Balıkesir'de 1000 polisle 'huzur' operasyonu (2)

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.