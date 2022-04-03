Mikrofon Balıkesirli öğrenci çocuklarda

Balıkesir'in Altıeylül Yunus Emre Ortaokulu öğrencileri ulusalda yayın yapan bir radyo programında Balıkesir’i ve turizm, gastronomi ve folklorunu tanıtacaklar.

Türkiye genelinde her ilden bir okulun konuk olduğu; yapımcılığını Radyo spikeri ve program yapımcısı M. Dilek Oral’ın yürüttüğü, “Benim Şehrim, Benim Hayatım” adlı radyo programına Balıkesir’den Altıeylül Yunus Emre Ortaokulu katıldı. Dinleyicilerin, Balıkesir’i Balıkesirli çocuklardan öğrenecekleri programa, 10 öğrenci 3 bölüm halinde kendilerini ve şehri tanıtacak. Şehrin gezilip görülecek yerlerini, şehre özgü lezzetleri, şehrin kültürünü, 3 bölüm halinde, 3 hafta anlatacaklar. İlk bölümü geçtiğimiz Cumartesi günü yayımlanan programın 2. Bölümü 9 Nisan’da, 3. Bölümü 16 Nisan’da aynı saatte yayımlanacak.

Okul Müdürü Ercan Kurter; “Benim Şehrim, Benim Hayatım isimli programın, şehrimiz, okulumuz ve öğrencilerimiz için bir fırsat oldu ve hepimizin hayatına dokundu. Sunucularının da çocuklar olan programda; Balıkesir’imizin her yönüyle tanıtıldığı bir çalışma oldu. Şehrimizin coğrafi konumunun, turizminin, gastronomisinin, folklorunun tanıtıldığı, bir program. Öğrencilerimizin kendilerini ve ailelerini tanıttıkları, hayallerini bizlerle paylaştıkları bir program oldu” dedi.

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