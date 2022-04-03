Bilge ve oğlu, eşinin intiharını engellerken ölmüş (2)

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ANAOĞUL YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİ

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde dün Fatih Akça tarafından öldürülen eşi Bilge Akça ile oğlu Muhammet Tahir bugün yapılan otopsinin ardından Susurluk'a bağlı Dereköy'deki mezarlıkta yan yana toprağa verildi. Eşi ve oğlunun öldüğü olay sırasında saçmalarla yaralanan Fatih Akça'nın tedavisine ise hastanede devam ediliyor. Akça'nın taburcu edildikten sonra jandarma tarafından sorgulanacağı belirtildi. (DHA)Mehmet İNAN/SUSURLUK (Bursa), (DHA)- DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir / Susurluk Mehmet İNAN

2022-04-03 18:27:27



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