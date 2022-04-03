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Balıkesirspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçın ardından Giray Bulak: “Erken gol planlarımız bozdu” Muzaffer Bilazer: “Amacımız Erzurumspor’u daha iyi yerlere taşımak”

İHA

Balıkesirspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçın ardından Giray Bulak: “Erken gol planlarımız bozdu” Muzaffer Bilazer: “Amacımız Erzurumspor’u daha iyi yerlere taşımak”

Spor Toto 1.ligin 30.haftasında Balıkesirspor sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor’a 51 mağlup oldu. Maçın ardından her iki takımın teknik sorumlusu açıklamalarda bulundu.
İlk olarak değerlendirmeyi yapan Balıkesirspor teknik direktörü Giray Bulak, ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.
Giray Bulak, erken gol yemelerinin kendilerini olumsuz etkilediğini söyledi. Bulak sözlerini şu şekilde sürdürdü; "Sonuçta futbol oynamaya çalışıyorsunuz, oyunda tutunmaya çalışıyorsunuz. Bir noktadan sonra 30 sonra oyun kopuyor tabii. Biz devre arası içeriye girdiğimizde 20. Hani bunu 21 nasıl getirebiliriz diye mücadele ederken 3'ncü golü yemek tabii ki oyuncuların maalesef oyundan düşmesine neden oluyor.
Taraftarımız tabii haklı olarak istiyor ki genç oyuncular oynasın ve biraz daha farklı şeyler yapalım ama biz çok da transfer yapıp kendi eksiğini gediğini kapatabilen bir takım değiliz. Eldeki mevcut oyuncularla oynamaya çalışıyoruz. Gençleri mümkün mertebe oynatacağız, oynatıyoruz da. Bugün kaleci Yiğit'i oynattık. Ama önümüzdeki haftalarda tabii ki bazı genç oyuncularımız oynar. Ama genelde zaten takımda oynayan oyuncular genç. Yani genelde 2002, 2003 doğumlu oyuncularla oynuyoruz. Yabancı, yerli biz ona çok takılmıyoruz. Futbolda, oyuncunun yerlisi, yabancısı yok. Bu tabii ki altyapıdan oyuncuları kazanmak isteriz. Ama böyle maçlarda ve böyle skorlarda oyuncu kazanılmaz. Oyuncu kaybedilir. O anlamda tabii ki kullanacak olduğumuz zamanlar var, olacak. 51 evimizde ağır bir yenilgi oldu. Ama biz hep iyi oynadık. Bu zamana kadar hep iyi oynadık. Zaten üst üste 30 olunca tabii ki oyuncularda bir dağılma oldu. Rakibi tebrik ediyorum." dedi.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor cephesi
Büyükşehir Belediye Erzurumspor teknik direktörü Muzaffer Bilazer ise kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.
Kalan 7 maça odaklandıklarını ifade eden Bilazer, maçı ise şu şekilde değerlendirdi; "Bizim açımızdan mental olarak çok kolay bir maç değildi. Puan durumundan bağımsız olarak eğer Balıkesir'e bakarsak maç öncesi tabii 11 puanı var ligin sonuncusu ama oynadığı oyun ortaya koyduğu mücadele, vermiş olduğu savaş aslında bu puanın karşılığı değildi. İyi de bir teknik direktöre sahip, tecrübeli bir teknik direktöre sahipti.
Bu maç da bizim için önemli olan ilk goldü. Skor avantajını yakalayan takımın oyun avantajını da yakalayacağı bir maçtı. Ki geçen hafta biz oyun anlamında çok iyiydik ama skor avantajını bir türlü yakalayamadık. Bizim işte kırılma Samuel'in attığı birinci goldü. Geçen haftada Samsun maçında aslında daha dominant bir oyun oynadık ama golü bulamadık. Bu sefer golü bulunca ondan sonra ondan sonraki her şey bizim için çok daha kolay oldu, çok daha basit oldu. Balıkesir'e bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum.
Erzurumspor olarak da 7 maçımız kaldı. Yedi maçta sonunu düşünmeden yedi maçta en iyi oyunu oynamaya çalışacağız. Oyuna daha çok geliştirmeye çalışacağız. İki haftadır üç, dört tane farklı formasyonda oynadık. Belki bunları maçına, rakibe göre, oyuna göre kendi oyuncumuza göre bu dönem dönem değiştireceğiz. Ama amacımız sonunu düşünmek değil. Amacımız her maç Erzurumspor olarak daha iyisini en iyisini nasıl yapabiliriz bütün planımız bundan sonra bu" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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