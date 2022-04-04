Bandırma'da çıkan yangında üç buçuk dekarlık alan kül oldu

Balıkesir'in Bandırma İlçesinde iki noktada çıkan yangında 3 buçuk dekarlık çalılık ve otluk alan yanarak kül oldu.
Edinilen bilgiye göre, Bandırma Edincik Pervaneler Altı ve Dutlimanı Mahallesi sınırları içerisinde otluk ve makilik alanda yangın çıktı. Vatandaşlar tarafından itfaiyeye haber verildi. İtfaiye araçlarının ulaşamadığı yerlerde meydana gelen yangınlara Bandırma Grup Amirliği personeli özverili ve zorlu çalışmalarıyla müdahale etti. Yangın büyümeden söndürülürken, Edincik Pervaneler Altı mevkii yaklaşık 2 dekarlık çalılık alan, Dutlimanı Mh. 1,5 dekarlık otluk ve makilik alanın yanarak zarar gördüğü öğrenildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.