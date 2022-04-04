Esnaf Odası Başkanlığına Kocabıyık seçildi

Erdek Esnaf ve Sanatkârlar Odası başkanlığına Vahit Kocabıyık seçildi.

Erdek’te yapılan seçimde Balıkesir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birlik Başkan Vekili Hayri Özden’in divan başkanlığında, Birlik yönetim kurulu üyesi Ömer Tekin’in başkan yardımcılığı, Hasan Bayram, Aydın Tekin ve Hüseyin Avlar’ın yazmanlığında gerçekleşen genel kurulda 6 başkan adayı yarıştı.

bin 100 üyeye sahip bulunan Odanın genel kuruluna katılan Erdek Belediye Başkanı Burhan Karışık, yaptığı konuşmada, altı adaya da başarılar dileyerek, “Oda seçimlerine belediye başkanı olarak müdahale olmadım. Bu seçimde de, esnaf ve sanatkârlarımızın, yöneticilerini kendilerinin seçmelerinin uygun olacağını düşünüyorum” dedi.

Çalışma, hesap, denetim kurulu raporları ve 2022 yılı tahmini bütçesinin okunarak oybirliğiyle kabul edilmesinin ardından başkan adayları konuştular. CHP Erdek İlçe Başkanı Hale Tuna ve AK Parti Erdek İlçe Başkanı Musa Alioğlu’nun da izlediği genel kurulda, daha sonra 4 sandıkta oy kullanıldı. 776 oyun kullanıldığı seçimde Vahit Kocabıyık, 251 oyla Odanın yeni başkanı oldu.

Oylamada, dört dönemden beri başkanlık koltuğunda oturan Mahmut Fatih Canbaz’a 167, Hasan Akyıldız’a 113, Cenk Altındağ’a 109, Kerem Kırgül’e 93 ve Mustafa Tetikdur’a 43 oy çıktı. Vahit Kocabıyık’ın başkanlığındaki yönetim kurulunda Vehbi Akalın, Vural Çalık, Fatih Dursun, Nuray Filiz, Remzi Gönal, Kazım Kırlaç, Cem Kulalı ve Ali Ispanakçı görev yapacak. Denetim kurulunda ise Duygu Ege, Hasan Hüseyin Onay ve Hilal Özgenlik görev yürütecek.

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