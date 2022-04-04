Erdek turizmi için toplantı

Erdek Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy, ilçede devam eden kanalizasyon ve atıksu arıtma tesisi inşaatı yapımı nedeniyle yollarda yaşanan olumsuzluğun turizmi etkilememesi için düğmeye bastı.

Erdek’te devam eden kanalizasyon ve atıksu arıtma tesisi inşaatı yapım çalışmaları nedeniyle bozulan yollar ve ortaya çıkan kötü görüntü nedeniyle Erdek Anadolu Lisesi toplantı salonunda toplantı düzenlendi.

İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi ve kanalizasyon yapım işinde gerekli eşgüdümün sağlanabilmesi için Erdek Kaymakamlığı’nca düzenlenen toplantıda Erdek Belediye Başkanı Burhan Karışık, İller Bankası Bursa Bölge Müdürü Ali Ekrem Ayti, Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) Genel Müdürü İzzet Günal ve Erdek Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Tesisi inşaatı yapımını üstlenen şirketin yöneticileri hazır bulundu.

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