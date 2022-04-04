Ayvalık’ta MEMP çalışmaları esnaflarla sürdü

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, meslek liselerinin yerel ve bölgesel ihtiyaçlara göre daha verimli planlama ve uygulama yapabilmesi amacıyla; Ocak ayında Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Meslek Odaları arasında imzalanarak yürürlüğe giren işbirliği protokolü çerçevesinde Ayvalık Esnaf Sanatkârlar Odası Üyelerine yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Ayvalık Belediyesi bünyesindeki Vural Sineması Nejat Uygur Sahnesinde gerçekleştirilen etkinlikte katılımcılara; Mesleki Eğitim Merkezi Programları, sektör çalışanlarının belgelendirilmesi, Mesleki ve Teknik Eğitimde istihdam sağlayan işletmelere sağlanan devlet destekleri konularında bilgiler aktarıldı.

Protokol çerçevesinde, işletme sahipleri ve çalışanlarının usta eğitimcisi ve ustalık belgelendirilmesinin; mesleki eğitim programına kayıtlı öğrencilerin istihdamı, staj ve işletmelerde beceri eğitimi uygulamalarının etkin olarak gerçekleştirilmesi, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı açısından önemi vurgulandı.

Etkinlik sonunda Ayvalık Esnaf Sanatkârlar Odası Başkanı Melih Çakırca, esnafı bilgilendiren Ayvalık Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Levent Barbaros ve Müdür Yardımcısı Sabri Yaren’e teşekkür etti.

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