Balıkesir Üniversitesi'nden merhum Türkeş'e vefa

Alparslan Türkeş, vefatının 25. yıl dönümünde anılıyor. Balıkesir Üniversitesinde de Çağış Kampüsünde yer alan Olimpik Stadyuma, vefatının 25. Yıl dönümünde, Alparslan Türkeş’in adı verildi.

Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Üniversitemiz kampüs alanında bulunan olimpik nitelikli stadyuma, Türk siyasi tarihinin ve devlet yönetiminin önemli isimlerinden Alparslan Türkeş’in adını vermeyi kararlaştırdık. Bu vesileyle kendisini vefatının 25. yıl dönümünde bir kez daha rahmetle anıyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun” dedi.

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