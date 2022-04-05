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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sındırgı'da çat kapı iftarla mutluluk dağıtılıyor

İHA

Sındırgı'da çat kapı iftarla mutluluk dağıtılıyor

Sındırgı’da Ramazan ayı farklı bir atmosferde yaşanıyor. Her gün 400’den fazla kişinin evlerine ulaştırılan sıcak iftar yemeklerinden, geleneksel Ramazan eğlencelerine, sosyal yardımlara kadar her şeyin yer aldığı ilçede Belediye Başkanı Ekrem Yavaş’ın çat kapı iftar ziyaretleri de vatandaşların yüzünü güldürüyor.
Pandemi nedeniyle iki yıldan bu yana ziyaretlerine ara veren Başkan Yavaş aşılama çalışmaları ile birlikte kuralların esnetilmesiyle “Çat Kapı İftar” ziyaretlerine devam ediyor. Başkan Yavaş ve eşi Yaşiye Hanım iftarlıkları ellerine alarak çat kapı bir yaşlı vatandaşın evini ziyaret ediyor ve hoş sohbet içerisinde onlarla iftarlarını yapıyor. Özellikle şehit ailelerini tercih eden Başkan Yavaş yıllardan bu yana geleneksel hale getirdiği çat kapı iftar programlarını sürdürüyor. Vatandaşların yüzlerini güldüren ekip büyük bir mutluluk içerisinde iftar yapıyor, yaşlıların duasını alıyor.
Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş çat kapı ziyaretler ile vatandaşların gönlünde taht kuruyor. Eşi Yaşiye Hanımın hazırladığı sefer tası ile yola çıkan çift, şehit ailelerinden başlamak üzere kimsesi olmayan ya da evlatları uzakta olan yaşlıların kapılarını çalıyor. Ellerini öpüp birlikte iftar yapmanın mutluluğunu yaşıyorlar.

Milletvekili Uygur da Ramazan bereketine ortak oldu
AK Parti MKYK Üyesi Balıkesir Milletvekili Av. Belgin Uygur da iftar öncesi Sındırgı’da ev ziyaretleri yaptı, şehit ailesinin evinden Çat Kapı İftar programı ile Ramazan mutluluğunu ve bereketini paylaştı. Milletvekili Uygur, Ramazan ayında da ilçe ziyaretlerine hız kesmeden devam ediyor. İftardan önce Sındırgı'da çat kapı ev ziyaretleri yapan, ihtiyaç sahibi, yaşlı, şehit yakını herkese hal hatır soran dertlerini, taleplerini dinleyen ve çözüm bulmak için çalışan Uygur, Sındırgı Kızılay Şubesini de ziyaret ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi.
İftar sofrasına ise şehit ailesinin evine konuk olan Milletvekili Uygur, “Ramazan ayındayız bugün Sındırgı’dayız. Başı rahmet, ortası mağfiret ve sonu cehennem azabından kurtuluş Ramazan ayı içerisindeyiz. İlçe başkanımız, belediye başkanımızla birlikte çat kapı ev ziyaretleri gerçekleştirdik. Hem şehit ailelerimizi ziyaret ettik. Hem yaşlılarımızı ziyaret ettik, hayır dualarını aldık. Cumhurbaşkanımızın selamlarını ilettik. Son olarak şehidimiz Mesut Demir’in ailesinin evinde orucumuzu açtık. Rabbim inşallah bayrama da sağlıkla erişmeyi nasip etsin" dedi.
"Şehit aileleri bizlere en yüce emanettir" anlayışını her fırsatta vurgulayarak daima ziyarette bulunan Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, “Mübarek Ramazan ayındayız. 11 ayın sultanı başı rahmet, ortası mağfiret ve sonu cehennem azabından kurtuluş olarak bildiğimiz bu ayda Sındırgı’da yıllar boyunca, çocuklara, gençlere kadınlara, şehit ailelerine, gazilere, her bir yerde olmaya çalışan bir belediye var. Bizler de bugün Balıkesir Milletvekilimiz Belgin Uygur hanımefendi ile birlikte hem esnafımızı, hem STK’ları ziyaret ettik. Akşamı da beş yıl önce Güneydoğu'da şehit olmuş Mesut Demir kardeşimizin babası Bekir amcamızı, Ayşe ablamızın evinde onlarla birlikte iftar yaptık. Onların hem gönlünü aldık, hem de Ramazan bereketini birlikte yaşamak istedik. Bizlere eşlik eden Belgin hanımefendiye, gençlik kollarımıza, kadın kollarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

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