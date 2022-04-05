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Savaştepe’de dolu dolu Ramazan programı Savaştepe’de Başkan Yılmaz rüzgarı esti

İHA

Savaştepe’de dolu dolu Ramazan programı Savaştepe’de Başkan Yılmaz rüzgarı esti

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Savaştepe düzenlenen Ramazan Programı’nda esnaftan, sokaktaki çocuğa kadar herkesin yüreğine dokundu. İftar öncesi ve sonrası düzenlenen programlara katılan vatandaşlar, “Çocuklar çocukluğunu yaşadı bizler de yıllar önce göremediğimiz çocukluğumuzu yaşadık” açıklamasında bulundu.
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Ramazan Ayını her yıl olduğu gibi bu yılda hemşehrileriyle birlikte geçiriyor. Ramazan'ın maneviyatını ve bereketini paylaşmak, paylaştıkça çoğaltmak için başlattığı ilçe Ramazan programına Savaştepe’den başlayan Başkan Yücel Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Ekrem Başaran, Savaştepe Belediye Başkanı Turhan Şimşek ve Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanları ile birlikte katıldı. Heyet, AK Parti Savaştepe İlçe Başkanlığı, İlçe Müftülüğü, Sarıbeyler Mahallesi ile Fatih Mahallesi Muhtarlığının yanı sıra, esnaf ve ev ziyaretleri gerçekleştirdi. Başkan Yücel Yılmaz ve beraberindeki heyet gün boyu vatandaşları ziyaret edip dinlerken Büyükşehir Belediyesi ekipleri de ihtiyaç sahibi vatandaşlara erzak kolisi desteğinde bulunurken yaklaşık 3 bin kişilik sıcak yemek dağıtımı yaptı. Etkinlikler, belirlenen program dahilinde her ilçe gerçekleştirilecek.
Başak ailesinin yüzü güldü
Savaştepeli Muharrem ve Hatice Başak ailesinin iftar sofrasına misafir olan Başkan Yılmaz ve ekibi, ailenin engelli kızı Neziyet'e elektrikli akülü aracını teslim etti. İftarın ardından kahve ziyaretleri gerçekleştiren Başkan Yılmaz, Savaştepe İlçesi’ne Büyükşehir Belediyesi’nin yatırımlarının devam edeceğini ifade etti.
Etkinliklere ilgi büyük oldu
İftarın ardından Savaştepe Meydanı’nda HacivatKaragöz gölge oyunu ve musiki dinletisine kadar birçok etkinlik düzenledi. Organizasyonun Savaştepe’de yapılmasından dolayı Başkan Yücel Yılmaz’a teşekkür eden aileler; “Çocuklarımız çok mutlu oldu. İlk defa Savaştepe'de böyle bir şey gördük. Daha önce hiç olmamıştı. Çocuklarımız mutlu olunca biz de mutlu olduk. Savaştepe'nin düşünülmesi bile bizim için yeterli. Çocuklar çocukluğunu yaşadı bizler de yıllar önce göremediğimiz çocukluğumuzu yaşadık” derken çocuklarda “Çok güldük çok eğlendik, gösterileri çok beğendik, etkinliklerin devamını dileriz” dedi.

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