Vali Şıldak'dan şehit ailelerine iftar

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak şehit ailelerine iftar yemeği düzenledi.

Vali Hasan Şıldak ve Eşi Fatma Nur Şıldak'ın ev sahipliğinde şehit ailelerine iftar yemeği düzenlendi. İftar programında oruçların açılmasının ardından dua edildi. Vali Şıldak ve Eşi Fatma Nur Şıldak programa katılan şehit yakınları ile yakından ilgilendi.

Ramazan ayının ilk toplu iftarında şehit aileleri ile birlikte olmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyleyen Vali Şıldak, "Ramazan Ayı bereketi, bolluğu ve birleştirici rolüyle birliğimize, kardeşliğimize vesile olsun, İlimizde en güçlü şekilde kendisini göstersin. Ramazan demek yardımlaşma, dayanışma, birbirinin farkında olma ve en ulvi değerlere sahip çıkıp, kendi benliğimizle bir muhasebe, muhakeme yapmak demektir. Şehitlerimizi ve ebediyete irtihal etmiş olan gazilerimizi bir kez daha rahmetle, minnetle, şükranla yad ediyor, cennet mekanları olsun diyorum. Programımıza gelerek bizleri onurlandıran siz değerli şehit ailelerimize ve bütün misafirlerimize tekrar teşekkür ediyorum. Her zaman sizi gördüğümüzde hatırladığımız en güzel ve içten duyguları bize tekrar yaşattınız" şeklinde konuştu.

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