Balıkesir'de çocuklara uygulamalı trafik eğitimi Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda eğitimler başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Balıkesir'de çocuklara uygulamalı trafik eğitimi Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda eğitimler başladı

İHA

Balıkesir'de çocuklara uygulamalı trafik eğitimi Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda eğitimler başladı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin çocuklara trafik kurallarını erken yaşta benimsetmek ve daha bilinçli bir toplum oluşturmak amacıyla inşa ettiği Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda çocuklar direksiyon başına geçti.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Daire Başkanlığı, Zabıta Daire Başkanlığı, Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle koordineli olarak Çocuk Trafik Eğitim Parkı’nda okul öncesi ve ilkokul öğrencilerine trafik eğitimi verilmeye başladı. Karesi ilçesi Paşaalanı Mahallesi’nde 10 bin 36 metrekare alan üzerinde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen ve minyatür bir şehrin canlandırıldığı Çocuk Trafik eğitim parkı geçtiğimiz aylarda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın katılımı ile faaliyete alınmıştı. Havaların da ısınmasıyla beraber öğrenciler, zabıta, polis ve itfaiye erleri tarafından geleneksel spor branşlarında eğitim, bisiklet kullanımı, yangın söndürme ve akülü araçlarla eğitime alındı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün belirlediği programa göre tüm öğrenciler sırayla eğitimlere katılacak.
Minyatür Balıkesir
Çocukların akülü araçlar kullanarak hem eğlenip hem de öğrenmesi hedeflenen parkın içerisinde; afet acil durum binası, itfaiye binası, hastane, okul, market, kafeterya, ücretli otoban girişi, trafik işaretleri, tren ve otobüs maketlerinin yer aldığı minyatür bir şehir inşa edildi. Gelecekteki trafik sorunlarının erkenden azaltılmasının hedeflendiği projede ayrıca eğitim amaçlı amfi, bisiklet ve yaya yolu ile çocuk oyun alanı da bulunuyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Avukatlar Günü'nde avukat belediye başkanına anlamlı sürpriz
YEREL HABERLER Avukatlar Günü'nde avukat belediye başkanına anlamlı ...
Vali Şıldak'dan şehit ailelerine iftar
YEREL HABERLER Vali Şıldak'dan şehit ailelerine iftar
Savaştepe’de dolu dolu Ramazan programı Savaştepe’de Başkan Yılmaz rüzgarı esti
YEREL HABERLER Savaştepe’de dolu dolu Ramazan programı Savaştepe’de ...
MHP İl Teşkilatı Başbuğ Türkeş için mevlit okuttu
YEREL HABERLER MHP İl Teşkilatı Başbuğ Türkeş için mevlit okuttu
Sındırgı'da çat kapı iftarla mutluluk dağıtılıyor
YEREL HABERLER Sındırgı'da çat kapı iftarla mutluluk dağıtılıyor
Marmara'da müsilaj kabusu yeniden yaşanabilir Prof. Dr. Sarı: "Müsilaj için tüm şartlar oluştu, dikkat edelim"
YEREL HABERLER Marmara'da müsilaj kabusu yeniden yaşanabilir Prof. Dr. ...
Erdekli şehit aileleri ve gazilere iftar
YEREL HABERLER Erdekli şehit aileleri ve gazilere iftar
Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu hazırlık toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu hazırlık ...
Bandırma'da her gün 2 bin kişiye iftar yemeği veriliyor
YEREL HABERLER Bandırma'da her gün 2 bin kişiye iftar yemeği ...
Balıkesir'de polis 272 şahsa 'Huzur' operasyonu
YEREL HABERLER Balıkesir'de polis 272 şahsa 'Huzur' operasyonu
Başkan Yılmaz: “Z kuşağı değil Zafer kuşağı”
YEREL HABERLER Başkan Yılmaz: “Z kuşağı değil Zafer kuşağı”
Balıkesir Üniversitesi'nden merhum Türkeş'e vefa
YEREL HABERLER Balıkesir Üniversitesi'nden merhum Türkeş'e vefa
Sokak hayvanlarını beslediler
YEREL HABERLER Sokak hayvanlarını beslediler
İvrindi Belediyespor doludizgin
YEREL HABERLER İvrindi Belediyespor doludizgin
Kanlıdere Şehitliği, Haziran ayında açılacak Başkan Yılmaz, Kanlıdere Şehitliği’nde çalışmaları inceledi
YEREL HABERLER Kanlıdere Şehitliği, Haziran ayında açılacak Başkan ...
Ayvalık’ta MEMP çalışmaları esnaflarla sürdü
YEREL HABERLER Ayvalık’ta MEMP çalışmaları esnaflarla sürdü
Erdek turizmi için toplantı
YEREL HABERLER Erdek turizmi için toplantı
Ayvalıklı kadınlar güçlerini birleştirdi
YEREL HABERLER Ayvalıklı kadınlar güçlerini birleştirdi
FEKAL İspanya'dan stajyer ağırlıyor
YEREL HABERLER FEKAL İspanya'dan stajyer ağırlıyor
Kaymakam Memiş öğrenci yurtlarını ziyaret etti
YEREL HABERLER Kaymakam Memiş öğrenci yurtlarını ziyaret etti
Esnaf Odası Başkanlığına Kocabıyık seçildi
YEREL HABERLER Esnaf Odası Başkanlığına Kocabıyık seçildi
Bandırma'da çıkan yangında üç buçuk dekarlık alan kül oldu
YEREL HABERLER Bandırma'da çıkan yangında üç buçuk dekarlık alan kül ...
Şampiyon Ayvalıkgücü’ne coşkulu karşılama
YEREL HABERLER Şampiyon Ayvalıkgücü’ne coşkulu karşılama
Altınova’da traktör kazası: 1 ölü
YEREL HABERLER Altınova’da traktör kazası: 1 ölü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.