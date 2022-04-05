Cunda MTAL öğrencileri “ Change Begıns Wıth me” e-twınnıng projesiyle dünyaya açılıyor

Nisa'nın beyin ölümünde ihmal iddiası! O an kamerada! Böyle terk etti!

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; Cunda Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce Öğretmeni Bilge Demiral tarafından yürütülen “Change Begins With Me” (Değişim Benimle Başlar) eTwinning projesiyle Cunda MTAL öğrencilerinin çevre farkındalıklarının katkı vermesiyle öne çıkıyor.

Azalt, yeniden kullan, geri dönüştür gruplarında çeşitli eğitim etkinliklerinin yapıldığı proje çerçevesinde, “Azalt” grubundaki öğrencilerin tasarruf ile ilgili videolar çekerek farklı fikirler ortaya koydukları, “Yeniden Kullan” grubundaki öğrencilerin eski eşyalarını ufak tamirlerle kullanılabilir hale getirdikleri, “Geri Dönüştür” grubundaki öğrencilerin ise atık kağıtlardan yeni kağıtlar ürettikleri bildirildi.

Söz konusu etkinliklerle öğrencilere doğal kaynakları koruma, ellerindeki kaynakları yeniden kullanma, geri dönüşümün faydaları hakkında bilinçlenme ve bilinçli tüketici olma konusunda önemli katkılar sağlandığı belirtildi.

Eğitimlerde, Türkiye’nin yanı sıra Litvanya, Portekiz, İspanya ve Polonya olmak üzere beş farklı ülkeden 16 ortak ile gerçekleştirilen projede, öğrencilerin farklı kültürleri tanımaları, diğer ülkelerdeki geri dönüşüm örneklerini öğrenmeleri, yabancı ortaklıklar sayesinde yabancı dil becerilerini geliştirmeleri ve teknolojiyi etkin kullanmalarının hedeflendiği vurgılanıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.