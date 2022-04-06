Ayvalık açıklarında 30 kaçak göçmen kurtarıldı

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Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR, (DHA)BALIKESİR'in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen fiber teknedeki 30 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvalık açıklarında bir teknede göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen fiber teknedeki 30 kaçak göçmen, kurtarılarak karaya çıkarıldı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne bağlı Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir / Ayvalık Fatih Emrah ERDOĞAN

2022-04-06 10:13:39



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