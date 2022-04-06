Burhaniye’de okul öncesi eğitimde taşımalı dönemi

Nisa'nın beyin ölümünde ihmal iddiası! O an kamerada! Böyle terk etti!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Burhaniye ilçesinde, 20212022 Eğitim Öğretim Yılı Okul Öncesi Eğitimde Taşıma Merkezi Anasınıfı Uygulaması başladı. Uygulama dahilinde kırsal Kırtık, Sübeylidere, Şahinler ve Hisar Mahallelerinden anasınıfı öğrencileri Şarköy İlkokulu'na taşınmaya başlandı.

Burhaniye’de yıllardır devam eden ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinden sonra, anasınıfı öğrencileri de taşımalı eğitim dahiline alındı. Bu dahilde, kırsal Kırtık, Sübeylidere, Şahinler, ve Hisar Mahallelerinde bulunan anasınıfı öğrencilerinin Şarköy İlkokulu'na taşınmasına başlandı. Uygulama velileri sevindirirken, uygulamaya önümüzdeki dönemde Yaylacık ve Korucaoluk Mahallelerinin de dahil edileceği açıklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.