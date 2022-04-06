Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında gündem Dursunbey OSB

Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, Balıkesir Milletvekili Mutlu Aydemir ile birlikte Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'la toplantı gerçekleştirdi. Dursunbey OSB’nin masaya yatırıldığı toplantıda, OSB genişleme alanı, arıtma tesisi ve doğalgazın fabrikalara verilmesi adına önemli kararlar alındı.

Fabrikaların inşaat aşamasına geçtiği Dursunbey Organize Sanayi Bölgesinde gelecek adına önemli kararlar alınmaya devam ediliyor. Ankara’da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında gerçekleşen toplantıda Dursunbey OSB’nin sorun ve talepleri masaya yatırıldı. Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan’ın Bakan Varank’a brifing verdiği toplantıda üç önemli konu masaya yatırıldı.



OSB'ye doğalgaz gelmesi için genelge çıkarılacak

Toplantı hakkında açıklama yapan Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, toplantı çerçevesinde en önemli konunun doğalgazın OSB’ye bir an önce gelmesi konusu olduğunu söyledi. Başkan Bahçavan, “Doğalgaz konusunda geçmiş yıllarda çıkarılmış olan kanunda yüzde 40'ı çalışmaya başlamış OSB'lere doğalgaz verilebileceği ibaresi yer alıyordu. Talebimiz sonrası EPDK ve BOTAŞ tarafından çıkarılan bu kanunun güncelliğini yitirdiğini dile getiren Bakanımız, bu yönde bir çalışma yapacaklarını ifade etti. İnşallah kısa zamanda Sanayi Bölgeleri Genel Müdürümüz EPDK ile görüşüp yeni bir genelge hazırlayarak Cumhurbaşkanımıza imzayı sunacaklar. Böylelikle OSB'miz de tıpkı ilçemiz gibi tez zamanda doğalgaza kavuşacak” dedi.



OSB arıtmasına kavuşacak

Toplantının ikinci maddesinin arıtma tesisi olduğunu hatırlatan Başkan Bahçavan; “OSB'de 6 veya 7 fabrikaların bu yıl içerisinde faaliyete geçeceğini fakat arıtmamızın hala onaylanmadığını Bakanımıza aktardık. Bakanımız ve Genel Müdürümüz de Dursunbey OSB arıtma tesisinin 2022 yılı programına alınması için Strateji başkanlığına dosyayı gönderdiklerini ve konunun yakın takipçisi olacağını bizlere ilettiler” dedi.



Dursunbey OSB daha da büyüyor

Toplantının son gündemi ise 1020 dönümden oluşan Dursunbey OSB'nin genişlemesi hususu olduğunu ifade eden Başkan Bahçavan, “37 parselin tamamının tahsis edildiğini Bakanımız ile paylaşarak yatırımcı firmalar hakkında bilgilendirme yaptık. Dursunbey OSB'nin artık yoğun talep gören bir Sanayi Bölgesi olduğunu ilettiğimiz Bakanımızla, 30'un üzerinde yatırımcının ön talep oluşturduğu bilgisini paylaştık. Kıymetli Bakanımıza mevcut OSB'nin devamında olan hazine arazilerinin bir an önce Sanayi bölgesi olarak tescil edilmesi gerektiğini anlattık. İnşallah Bakanımız da bu konuda destek olacağını ifade etti. Memleketimiz için çok önemli olan bu destek ile inşallah önümüzdeki süreçte OSB'mizi birkaç kat daha büyüteceğiz. Oldukça verimli geçen toplantımızda enerjisi ile bizlere umut veren değerli Bakanımız Mustafa Varank'a, Milletvekilimiz Mutlu Aydemir'e ve Sanayi Bölgeleri Genel Müdürümüz Fatih Turan'a teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

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