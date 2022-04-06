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Edremit’in 2021 yılı faaliyet raporu kabul edildi Edremit Belediyesi faaliyet raporu kabul edildi

İHA

Edremit’in 2021 yılı faaliyet raporu kabul edildi Edremit Belediyesi faaliyet raporu kabul edildi

Edremit Belediyesi Nisan ayı olağan meclis toplantısında “2021 Yılı Faaliyet Raporu” oy çokluğu ile kabul edildi. Ayrıca mecliste bir yıl boyunca görev yapacak olan Encümen üyeleri ile İhtisas Komisyonları üyeleri seçimle belirlendi.
Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan başkanlığında gerçekleşen meclis toplantısında gündemdeki toplam 77 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, ilgili yasalar gereği meclis başkanlığı görevini faaliyet raporunu görüşmek üzere Meclisi 1. Başkan Vekili Ayhan Halil’e bırakarak salon dışına çıktı. Edremit Belediyesi’nin 2021 Yılı Faaliyet Raporu üzerine görüşme açılarak Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı sözcüleri birer konuşma yaptı. Konuşmaların ardından 2021 yılı faaliyet raporu oylamaya sunuldu. CHP ve İYİ Parti’li üyelerin kabul oyları ile Faaliyet Raporu oy çokluğu ile kabul edildi. AK Parti ve MHP’li üyeler ret oyu kullandı.
Faaliyet raporunun görüşülmesinden sonra yeniden meclis başkanlığına dönen Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, öncelikle onaylanan faaliyet raporunun hayırlı olmasını diledi. Edremitlilerin kendilerine verdiği 5 yıllık yetki ile görev yaptıklarını ve 3. yılı geride bıraktıklarını ifade eden Başkan Arslan, dünyada etkili olan pandemi koşulları ve ekonomide yaşanan zorluklara rağmen başarılı çalışmalar yaptıklarını söyledi. 2022 yılında da yatırıma ağırlık verilecek bir çalışma dönemi olacağını, pandemi dolaysıyla ertelenmek zorunda kalan projelerin hayata geçirileceği bir yıl olacağını ifade etti.
Faaliyet raporunun ardından Denetim Komisyonu raporu meclise sunuldu. Ardından bir yıl süre ile görev yapacak olan Encümen ve ilgili İhtisas Komisyonu üyeleri seçimleri yapıldı. Kapalı oylama ile yapılan seçim sonucunda Encümen Üyeliği’ne Neriman Çelik (CHP), Davut Çengel (İYİ Parti), Cemil Kocabıyık (CHP) seçildi.
İmar Komisyonu üyeliğine Ertal Küçükaslan (CHP), Hüseyin Güven (CHP), Mustafa Deniz Eker (İYİ Parti) Murat Tuna (AK Parti) Katip İshak (MHP); Plan ve Bütçe Komisyonu’nu üyeliğine Nezahat Salon (CHP), Nerman Çelik (CHP), Özlem Uysal (İYİ Parti), Melih Tüzün (AK Parti), Sedat Osmanoğlu (AK Parti); Belediye Varlıklarını Değerlendirme Komisyonu üyeliğine Özkan Saka (CHP), Nezahat Salon (CHP), Mustafa Deniz Eker (İYİ Parti), Fuat Sönmez (MHP), Basri Bayram Tezvaran (AK Parti); Tarım Zeytin ve Hayvancılık Komisyonu’na Metin Aktaş (CHP), Cemil Kocabıyık (CHP) Fuat Sönmez (MHP), Basri Bayram Tezvaran (AK Parti); Kadın Komisyonu’na, Nerman Çelik (CHP), Seren Bilge Öz (AK Parti), Nezahat Salon (CHP), Seval Özbay Okur (AK Parti), Halime Nalan Korkmaz (CHP), Özlem Uysal (İYİ Parti); Çevre ve Sağlık Komisyonu’na Namık Kemal Olurdağ (CHP), Metin Aktaş (CHP), Sedat Osmanoğlu (AK Parti); Trafik İhtisas Komisyonu’na Ayhan Halil (CHP), Özkan Saka (CHP), Lütlü Muammer Alemoğlu (MHP); Eğitim Kültür Sanat ve Spor Komisyonu’na Nezahat Salon (CHP), Nerman Çelik (CHP), Ahmet Ergit (AK Parti); Enerji Komisyonu’na Ayhan Halil (CHP), Mustafa Deniz Eker (İYİ Parti), Elfesiya Eroğlu (AK Parti); Turizm Komisyonu’na Özkan Saka (CHP), Nezahat Salon (CHP), Ahmet Ergit (AK Parti); Kıymet Takdir Komisyonu’na Nezahat Salon (CHP), Özlem Uysal (İYİ Parti), Lütlü Muammer Alemoğlu (MHP); Afet İşleri Komisyonu’na Hüseyin Güven (CHP), Cemil Koray Beşe (AK Parti), Namık Kemal Olurdağ (CHP); Hukuk Komisyonu’na Maruf Gündoğdu (CHP), Özkan Saka (CHP), Seren Bilge Öz (AK Parti), Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’na Namık Kemal Olurdağ (CHP), Maruf Göndoğdu (CHP), Cemil Koray Beşe (AK Parti); Sosyal İşler Komsyonu’na Ahmet Elman (CHP), Tümdeniz Çelebi (CHP), Seval Özbay Okur (AK Parti) seçildi.

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