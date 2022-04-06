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Araçla çarpışıp, 4 metreden düşen otomobilin sürücüsü yaralandı

DHA

Araçla çarpışıp, 4 metreden düşen otomobilin sürücüsü yaralandı


Süleyman ÖZAYDIN/ BALIKESİR, (DHA)BALIKESİR´in Manyas ilçesinde araçla çarpışıp, kontrolden çıkarak, 4 metre yükseklikten düşen otomobilin sürücüsü Erdoğan Erkan (85) yaralandı.
Kaza, ManyasGönen yolunda meydana geldi. Akçaova Mahallesi´nden yola kontrolsüz çıktığı ileri sürülen Erdoğan Erkan'ın kullandığı 10 PE 899 plakalı otomobil, Manyas´tan Gönen yönüne giden Mehmet Fatih Altınok yönetimindeki 77 AP 797 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, yolun karşısında bulunan 4 yükseklikten düştü. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Erdoğan Erkan, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesinin ardından ambulansla Gönen Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir / Manyas Süleyman ÖZAYDIN
2022-04-06 16:11:58

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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