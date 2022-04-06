Araçla çarpışıp, 4 metreden düşen otomobilin sürücüsü yaralandı

Süleyman ÖZAYDIN/ BALIKESİR, (DHA)BALIKESİR´in Manyas ilçesinde araçla çarpışıp, kontrolden çıkarak, 4 metre yükseklikten düşen otomobilin sürücüsü Erdoğan Erkan (85) yaralandı.
Kaza, ManyasGönen yolunda meydana geldi. Akçaova Mahallesi´nden yola kontrolsüz çıktığı ileri sürülen Erdoğan Erkan'ın kullandığı 10 PE 899 plakalı otomobil, Manyas´tan Gönen yönüne giden Mehmet Fatih Altınok yönetimindeki 77 AP 797 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, yolun karşısında bulunan 4 yükseklikten düştü. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Erdoğan Erkan, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesinin ardından ambulansla Gönen Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir / Manyas Süleyman ÖZAYDIN
2022-04-06 16:11:58
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