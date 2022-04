Ayvalık’ta Deniz Hudut Kapısı’nda açılış heyecanı Yunan turistler esnafın yüzünü güldürecek

Pandemi nedeniyle 25 aydır sessizliğe bürünen gümrük girişleri önümüzdeki günlerde yine cıvıl cıvıl olacak. Gemiler 12 Nisan günü Ayvalık’tan demir alarak Midilli’ye gidecek ve 14 Nisan Perşembe sabahı ilk Yunan kafilesi Ayvalık’a gelecek.

25 aydır kapalı olan AyvalıkMidilli Adası katamaranferibot seferleri yeniden başlıyor. Türkiye’de yürütülen görüşmelerin ardından Midilli’de Yunan feribot işletmecileriyle gerçekleştirilen toplantıların ardından uluslararası taşımacılığın ilk yolculu seferi 14 Nisan Perşembe günü Midilli’den Ayvalık’a yapılacak.

“Her iki kesim de heyecan duyuyor”

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, AyvalıkMidilli arasında yapılan ve iki yaka arasında yolcu taşımacılığının yapıldığı son düzenli seferin 5 Mart 2020 tarihinde gerçekleştirildiğini belirtti. Başkan Mesut Ergin, Ege Denizi’nde TürkYunan dostluğunun en önemli unsuru olan seferlerin 25 ay sonra başlayacak olması nedeniyle Ayvalık’ta hemen her kesimin heyecan duyduğunu söyledi. Başkan Ergin, “Ayvalık ile Midilli Adası arasında başka hiçbir Yunan adası ile Türk anakarası arasında olmayan çok kuvvetli bir organik bağ bulunuyor. Her iki taraf da birbirini çok iyi tanıyor, arada sağlam dostluklar bulunuyor. Kapıların açılacak olması tüm pandemi sürecinin ardından hepimize iyi gelecek tüm Ayvalık esnafına cansuyu olacak” dedi.

“Yerel esnaf kazanacak”

İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi ve Ayvalık Belediyesi meclis üyesi Ali Jale de arada önemli ticari ilişkilerin varlığından söz ederek, “Burada da tam bir kazankazan formülü bulunmaktadır. Özellikle perşembe ve cumartesi günleri Yunanlar Ayvalık’a kalabalık gruplar halinde gelmekte ve yerel esnafımızdan çok çeşitli türlerde ve Ayvalık’ta her evin sofrasına değecek adil dağılımlı alışveriş yapmaktadırlar” dedi.

“Her iki ada halkı birbirini özledi”

Yaz aylarında ise Türklerin Midilli Adası’nın huzurunu, tarihini, gastronomisini ve doğal güzelliklerini tercih ettiğini ifade eden Ali Jale, bu nedenlerle Ayvalık’tan Midilli’ye özellikle yaz aylarında yoğun geçişlerin yapıldığını söyledi. Her iki ada halkının da birbirlerini çok özlediğini vurgulayan Ali Jale, “Siyasi iklimin yumuşaması, pandeminin bitiş potasına girişi bu özlemi gidermemizde büyük rol oynuyor. Gemiler 12 Nisan günü Ayvalık’tan demir alarak Midilli’ye gidecekler ve 14 Nisan Perşembe sabahı ilk Yunan kafilesi Ayvalık’a gelecek. Sonunda denizler gemiye, gemiler yolcuya, insanlar dostlarına kavuşacak. Bir daha böyle iletişimsiz dönemin olmaması en büyük temennimiz. Umuyoruz ki, 2022 yılı ve turizm sezonu bereketin bol olduğu, barışın simgesi zeytin dalının iki ülke tarafından birer ucundan yakalanarak dünya barışına da katkıda bulunacağı güzel bir yıl olur” diyerek duygularını dile getirdi.

"Çok katkısı olacak"

Midilli’deki arkadaşlarımızı dört gözle beklediklerini söyleyen kuyumcu Cüneyt Çaldıran, “Artık iki yılda doldu, üçüncü yıla giriyoruz. Onlar geldiğinde esnafın yüzü gülecek. Bizlerde sevineceğiz, onların sayesinde işlerimiz daha da iyi olacak, dört gözle bekliyoruz komşuyu. Yunan turistin bize maddi katkısı çok büyük. Sonuç olarak, bakkalından tut, kıyafetine, perdeci, kuyumcusuna kadar herkes yararlanacak. Restoran, kafeteryaya çok fayda sağlayacak. Çok çok katkısı olacak” dedi.

“Esnaf mutlu olacak”

Ayvalık'ta 30 yıldır çanta satışı yapan Sait Emre, “Ayvalık'ın ilk çantacılarındanım. Uzun süredir Ayvalık'ta çantacılık yapıyorum. Yunan kapısının kapanması büyük oranda işlerimizi de etkisizleştirdi. Ama bu açılıştan sonra daha iyi olacağını düşünüyoruz, memleketimize milletimize özellikle Ayvalık’ımıza hayırlı olsun. Ayvalık'ta esnaf şu an mutlu değil, ama Midilli’den geliş ve gidişler başlarsa turizm sezonunda da esnaf mutlu olur.

“Kesinlikle cansuyu olacak”

Ayvalık'ta Süner Pasajı'nda 20 senedir deri ceket satışı yapan esnaflarda Vedat Şengül, “Dolaylı olarak iki senedir pandemi yaşıyoruz, turist gelmiyor. Ayın 12'sinde gümrük kapıları açılacak ve Midilli'den hayırlısıyla ilk müşterilerimiz gelecek. Dolayısıyla Ayvalık için çok büyük bir şans, bunu tekrar kullanmamız lazım. Karşılıklı ilişkilerimiz çok iyi, hayırlısıyla onlar geldiklerinde onları karşılayacağız ve bu Ayvalık için çok büyük ekonomi katkı sağlayacak. Dericilik çok büyük bir sektör, yani turist olmayınca Ayvalık olmuyor. Tabi ki cansuyu olacak, yani elimiz ayağımız yani cansuyu derken, elimiz ayağımız her şeyimiz” diye konuştu.

“Pandemide çok sıkıntı çektik”

Yıllardır ayakkabı ticareti yapan Akan Örs, “Ayvalık'ta kapıların açılması Yunan turistin gelmesi Ayvalık esnafı için de Ayvalık halkı için de çok iyi olacak iki yıldır pandemi sürecinde sıkıntı çeken esnafımız bir nefes alabilecek hayırlısı olsun Ayvalık için Ayvalık esnafı Yunan turisti bekliyor” ifadelerini kullandı.

“Beklentilerimizi karşılar”

Çarşı esnaflarından Derya Övüç, “Sonuç olarak pandemi ekonomik koşullar hepimizi zorladı.Yunan turist, evet bize çok güzel bir ekonomik desteği oluyordu, fakat dediğim gibi pandemi ile beraber bu sürece onların da gelmemesi zorla atlattık. Biz de onları bekliyoruz memnuniyetle. Umarım güzel olur, umarım tüm beklentilerini karşılar, beraber zaten yaz geliyor, yazın da açılan turizm etkisi ne olacağını düşünüyorum. Umarım Midilli’nin bu şekilde bize katkısı olur diyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.