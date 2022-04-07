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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Balıkesir'de jandarmadan huzur operasyonu

İHA

Balıkesir'de jandarmadan huzur operasyonu

Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 19 şahıs gözaltına alınırken, 2 ruhsatsız av tüfeği, 96 fişek ve 2 şarjör ele geçirildi.
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca ilimizde genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Gönen, Karesi, Kepsut ve Sındırgı ilçelerinde yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında; çeşitli suçlardan aranan 19 şahıs gözaltına alınırken, 2 ruhsatsız av tüfeği, 96 fişek ve 2 şarjör ele geçirildi.

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