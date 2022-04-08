AK Partili Uslu’dan Gömeç’e müjdeli haber Gömeç’te içme suyu sorununa kesin çözüm

Balıkesir’in Gömeç ilçesinde, içme suyu sorunu 1000 metreküp depo ve 10 kilometre içme suyu hattı ile tarihe kavuşuyor.

AK Parti Gömeç İlçe Başkanı Eşref Uslu yaptığı açıklamada, BASKİ Genel Müdürü İzzet Günal ile yaptıkları görüşmenin ardından Gömeç için müjdeli haberleri aldıklarını vurgulayarak, büyük bir heyecanla çalışmalara başlanacağını söyledi.

Gömeç’in Ulubeyler Mahallesinde bulunan mevcut içme suyu sondajından alınan suyun hem Ulubeyler mahallesine hem de Gömeç ilçe merkezi ile Dursunlu Mahallesine iletileceğini belirten Başkan Uslu, “Mevcut durumda Gömeç’imizin içme suyu yetersiz kalmaktaydı. Özellikle yaz aylarında yaşanan nüfus artışından dolayı bu sorun giderek katlanmakta olup, içme suyu temini amacıyla Ulubeyler mahallesinde içme suyu sondajı açılmıştı” dedi.

Başkan Yılmaz’a teşekkür etti

Proje çerçevesinde 10 kilometrelik içme suyu hattı ile 1000 metreküp toplama deposu ve terfi merkezinin yapılacağını müjdeleyen AK Parti Gömeç İlçe Başkanı Eşref Uslu, “Terfi merkezi vasıtasıyla Ulubeyler mahallesine iletim sağlanacaktır. Toplama deposundan da cazibe ile Gömeç İlçe Merkezi ve Dursunlu Mahallesinin mevcut içmesuyu şebekesine su iletimi sağlanacak olup, imalatların tamamlanmasının ardından vatandaşlarımıza kesintisiz bir içme suyu temini sağlanmış olacaktır. Bu hizmetlerin ilçemize kazandırılmasını sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Yücel Yılmaz’a ilçemiz adına teşekkür ederiz” diye konuştu.

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