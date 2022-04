Altıeylül’de evde iftar hizmeti veriliyor

Altıeylül Belediyesi her yıl gerçekleştirdiği evde iftar hizmetine bu yıl ramazan ayında da devam ediyor.

Altıeylül Belediyesi tarafından hayata geçirilen evde iftar hizmeti ile birlikte evlerinden çıkamayan, yardıma muhtaç ve ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine her gün 4 çeşit yemek bırakılarak vatandaşların Ramazan Ayı boyunca mağdur olmaması için azami gayret sarf ediliyor. Geçtiğimiz yıllarda da bu hizmeti veren Altıeylül Belediyesi, sosyal belediye olmanın gereklerini tüm imkânlarını seferber ederek yerine getirmeye çalışıyor.

300 aile iftar hizmetinden yararlanıyor

Ramazan Ayı süresince devam edecek olan evde iftar hizmeti ile her gün Altıeylül’de ikamet eden 300 aileden 800 kişiye sıcak yemek yardımı yaparak Ramazan Ayı’nda ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmaya çalışacaklarını ifade eden Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı “Hep birlikte güzel bir Ramazan Ayı geçiriyoruz. Yaklaşık 2 senedir mahzun geçen Ramazanlar bu sene dolu dolu geçiyor. Vatandaşlarımız iftarlarda ve teravih namazlarında buluşuyorlar. Bizler de her akşam bir mahallemizde teravih namazında vatandaşlarımızla birlikte olmaya, iftarlarda birlikte bulunmaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımız hep birlikte olduğumuz Ramazanları çok özlemişler. Dolayısıyla bereketli bir Ramazan Ayı geçiriyoruz. Bizler de bu Ramazan Ayı’nda ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı yalnız bırakmamak adına her gün sıcak yemekleri vatandaşlarımıza ulaştırarak onların yanlarında olmaya çalışıyoruz. Her gün 300 aile ve yaklaşık 800 kişilik yemek ile Ramazan Ayı boyunca Altıeylül’de yaşayan vatandaşlarımızın yanlarında olmaya çalışıyoruz. İnşallah daha güzel günlere bu Ramazanı Şerif vesile olsun; zahmetsiz, sıkıntısız, sorunsuz daha güzel günlerde buluşmak dileğiyle” dedi.

