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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Balıkesir Üniversite Hastanesi büyümeye devam ediyor

İHA

Balıkesir Üniversite Hastanesi büyümeye devam ediyor

Balıkesir ve çevresine 3. basamak niteliğinde sağlık hizmeti veren Balıkesir Üniversitesi Hastanesi, son yıllarda artan bir ivmeyle gelişimini sürdürüyor.
Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, üniversite hastanesinin, insan kaynağı gücündeki artış ve hizmet kapasitesindeki genişleme ile Balıkesir ve çevresinde sağlıkta çekim merkezi olduğunu ifade ederken, projesi hazır olan 100 yataklı ek hastane binası inşaatına da bu yıl başlanacağının müjdesini verdi.
Üniversite hastanesindeki güncel gelişmeler hakkında değerlendirmelerde bulunan Rektör Prof. Dr. İlter Kuş, son 3 yıl içerisinde öğretim üyesi sayısının 2 kat, asistan doktor sayısının 3 kat, hemşire, ebe, yardımcı sağlık personeli ve diğer personel sayısının da 2 kat arttığını belirtti.
Yapılan düzenlemelerle 50 ek yatak kazandırılan hastanenin yatak kapasitesinin 287’e ulaştığını hatırlatan Rektör Prof. Dr. İlter Kuş; “İnsan kaynağı gücündeki artış ve hizmet kapasitesindeki genişleme ile sağlıkta çekim merkezi olmaya devam eden hastanemiz, daha da büyümeye devam edecek. 100 yataklı ek bina inşaatımızı kısa sürede tamamlamayı hedefliyoruz. Hastane yönetimimiz ve personelimizle birlikte sağlıkta güven veren, öncü üniversite hastanesi vizyonu ve insan odaklı, sürdürülebilir bir sağlık hizmeti anlayışıyla çalışıyoruz. Son üç yılda; başta Acil Servisin, 3. Basamak Yoğun Bakımların, Altıeylül Semt Polikliniğinin, Yenidoğan Yoğun Bakımın, Covid 19 Tanı Merkezinin, Genetik Hastalıklar Tanı Merkezinin, Kalp Merkezinin, Vestibüler Rehabilitasyon Merkezinin, Acil Servis Kritik Bakım Ünitesinin açılışını gerçekleştirerek hastanemizin hizmet yelpazesini genişlettik. Personel bakımından tüm alanlarda 3 kata yakın artışla hastane kadromuzu güçlendirdik. Sağlık Müdürlüğümüzle koordineli şekilde çalışıyoruz. Tüm bu gelişmelerle birlikte Balıkesir’den şehir dışına sevklerin minimuma indiğini görüyoruz. Bundan sonra da vatandaşlarımızın nitelikli sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak adına başta yatak kapasitesini arttırmak olmak üzere üniversite hastanemizi güçlendirmeye yönelik çalışmalarımızı sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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