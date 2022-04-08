Kaymakam Yaman’dan Ayvalık Polisi'ne ziyaret

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıldönümü ve Polis Haftası nedeniyle Kaymakam Hasan Yaman tarafından İlçe Emniyet Müdürlüğüne bir ziyaret gerçekleştirildi.

Ayvalık İlçe Emniyet Müdürü Turgut Coşkun’u makamında ziyaret eden Kaymakam Yaman’ı, Ayvalık Cumhuriyet Başsavcısı Necati Kayaközü de yalnız bırakmadı.

Ziyaret sırasında hazır bulunan gazetecilere gerçekleştirdiği nazik jestiyle ilgili açıklamalarda bulunan Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, Polis Haftası nedeniyle İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne yönelik bir ziyaret gerçekleştirdiklerini belirterek, “Emniyet teşkilatımız, kaymakamlık birimi olarak bizim en yakın mesai yaptığımız kurumlardan biridir. Ayvalık’ta da ilçe emniyet müdürlüğü teşkilatımız cansiperane görev yaparak ilçemizin asayişini temin etmeye çalışıyorlar. Ben bu güzel haftada, İlçe Emniyet Müdürümüzün şahsında, tüm emniyet teşkilatımızın Polis Haftasını kutluyorum. Kazasız, belasız, sağlıklı ve mutluluk dolu haftalar temenni ediyorum” dedi.

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