Balıkesir’in tek hayalisi Murat Seyman Ramazan ayını şenlendiriyor Balıkesir’in tek hayalisi Karagöz ve Hacivat ile çocukların gelişimine katkı sağlıyor

2004 yılından bu yana KaragözHacivat gölge oyunu oynatan ve Kavuklu tiplemesi ile çocukların gönlünde taht kuran Balıkesir’in tek hayalisi Murat Seyman, Sındırgı Ramazan Sokağında interaktif oyunlarla geleneksel Ramazan gecelerini yaşatıyor.

Geleneksel Türk gölge oyunu sanatının Balıkesir’deki tek ustası olarak bilinen Murat Seyman, Hacivat ve Karagöz’ü önce yaşatmak, daha sonra toplumun her kesimiyle buluşturarak nesilden nesile aktarılması için büyük uğraş veriyor. Balıkesir’in Sındırgı ilçesi başta olmak üzere çeşitli il ve ilçelerde farklı etkinliklerde de sahne alan Seyman gölge oyununu yaşatmaya devam ediyor.

Karagöz Hacivat Gölge Oyunu, Orta oyunu ve birbirinden güzel yarışmaların yer aldığı Sındırgı Ramazan Sokağı etkinliklerinde çocuklar için manevi atmosfer içinde dini bilgilere de ulaşması sağlanıyor. Dua yarışmaları, ilahi yarışmalarının yanı sıra ahlak ve manevi duyguların gelişmesi için de oyunların konuları belirleniyor, doğaçlama gerçekleştirilen oyunlara çocuklar da dâhil edilerek özgüvenlerinin de gelişmesi hedefleniyor. Kimi yarışmalara ise anneler, babalarda da dâhil oluyor. Uzun soluklu ailece keyifli bir Ramazan Sındırgı Ramazan Sokağında yaşanıyor. Ramazan ayında çocuklar eğlenmenin yanı sıra manevi atmosferini de yaşıyor. Dini bilgiler ile süslenen ortamda veliler ve çocuklar memnun.

İki yıllık pandemi arasında sosyal medya hesaplarından canlı yayınlarla Ramazan Sokağını devam ettiren Balıkesir’in tek hayalisi olarak nitelendirilen Murat Seyman da çırağı Mustafa Çelik ile birlikte Cumhuriyet Meydanı’nda sahne alıyor. Ezberlenmiş Karagöz Hacivat gölge oyunlarının yanı sıra güncel konular ve interaktif oyunlarla Ramazan atmosferi, çocuk gelişimi, uyulması gereken kurallar da çocuklara aktarılıyor. 2006 yılından bu yana geleneksel hale gelen Sındırgı Ramazan Sokağı etkinlikleri ile çocuklar ve aileler Ramazan ayını farklı bir atmosferde geçiriyor.

Çevre il ve ilçelerden de talep var

Ramazan ayı boyunca her akşam teravih namazı sonrasında farklı bir etkinliğin gerçekleştirildiği Sındırgı Ramazan Sokağına çevre il ve ilçelerden de vatandaşlar geliyor. Özellikle yakın ilçelerde ve il merkezinde her akşam sabit programın olmaması Sındırgı Ramazan sokağını cezbedici hale getiriyor.

Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş, “İnsanın bu ortamı görünce çocukluğu geliyor. Murat kardeşimi de tebrik ediyorum. Mustafa ile beraber. Gayet de güzel bir iş yapıyorlar. Sizlere bu güzel meydanda hem ramazan gecesinin maneviyatını güzelliğini sizlere yansıtıyorlar. Hem de eğlendiriyorlar. Ramazanı en güzel şekilde eda ediyoruz” dedi.

Ramazan geceleri başta olmak üzere bir sanatı yaşatarak çocukların gelişimine katkı sağlamaktan mutluluk duyduğunu belirten hayali Murat Seyman “ 2004 yılından bu yana bu sanatla uğraşıyoruz. Karagöz Hacivat gölge oyunu orta oyunu. İlk olarak 2006 yılında Sındırgı’da başladık. 2006’dan bu yana geleneksel olarak devam ediyoruz. İki yıl pandemi arası verdik. Bu süreçte sosyal medyadan canlı yayınlarla birlikte olduk. Ama bu sene yeniden çocuklarımızla buluştuk. Çocukların gözlerindeki ışıltı, mutluluk, karagöz Hacivat gölge oyununu görmeleri, o heyecan bizlere fazlası ile yetiyor. Mutlu oluyoruz, biz de oynarken kendimizden bir parça buluyoruz. Sahneye çıktığımız zaman kavuklu oluyoruz. Arka tarafta Karagöz Hacivat’ı gönülden yaşıyoruz. Çocuklarımıza da bir şeyler katabiliyorsak, onların eğitimine, gelişimine, farklı farklı aktivitelerle oyunlarla bunu sağlamaya çalışıyoruz. Bu sayede onlara ramazanın feyvzini, ramazanın dini manevi atmosferini yaşatabiliyorsak, eski ramazan geleneklerini yaşatabiliyorsak, ne mutlu bizlere. Duyduğumuz bildiğimiz kadarıyla Balıkesir’de tek kalmışız, bu da bizi ayrıca gururlandırıyor“ dedi.

Çırak Mustafa Çelik ise “ 2012 yılından beri ustam Murat Seyman’ın yanında görev almaktayım. Ondan bayağı öğrendiğim şeyler var. Burada çocukların mutlu olması, mutluluğu görülmeye değer. Bizler de çocukların mutluluğunu görünce inanın çok mutlu oluyoruz. Canı gönülden bu sanatı yapıyoruz. Ondan öğrendiğim çok şey oldu, hala da öğreniyorum. Ama onu geçemiyorum. Orası ayrı bir şey“ dedi.

